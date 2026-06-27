تشغيل أحدث جهاز ماموجرام رقمي بمركز أورام طنطا وإضافة خدمات تشخيصية متطورة لأول مرة

أكد اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية أن المحافظة تواصل دعم وتطوير المنظومة الصحية وتزويد المؤسسات الطبية بأحدث الأجهزة والتقنيات العالمية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات العلاجية المقدمة للمواطنين وتعزيز فرص الكشف المبكر عن الأمراض. جاء ذلك بالتزامن مع تشغيل أحدث جهاز ماموجرام رقمي بمركز أورام طنطا بتكلفة بلغت 15 مليون جنيه، بعد الانتهاء من أعمال استلامه وتركيبه وتجهيزه للعمل بكامل طاقته، في خطوة جديدة تستهدف الارتقاء بخدمات تشخيص أورام الثدي وتقديم رعاية طبية أكثر دقة وكفاءة لمرضى الأورام.

توجيهات محافظ الغربية

وأشار المحافظ إلى أن إدخال الأجهزة الطبية الحديثة يمثل ركيزة أساسية في تطوير الخدمات الصحية، مؤكدًا أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف الرعاية الصحية وتوفير أحدث وسائل التشخيص والعلاج بما يخفف الأعباء عن المرضى ويساعد على سرعة اكتشاف المرض ورفع نسب الشفاء.

ويتميز الجهاز الجديد بقدرته على تقديم خدمات تشخيصية متقدمة تشمل أشعة الماموجرام ثنائية الأبعاد، وأشعة الماموجرام متعددة المقاطع، إلى جانب خدمة أشعة الماموجرام بالصبغة التي تُقدم لأول مرة داخل المركز، بما يسهم في اكتشاف الأورام بدقة متناهية وتحديد طبيعتها بصورة أكثر كفاءة، وهو ما يعزز فرص التدخل المبكر ورفع معدلات الشفاء.

مركز أورام جامعة طنطا

كما يتيح الجهاز تقنية أخذ عينات من أورام الثدي باستخدام وسائل دقيقة ومتطورة تُطبق لأول مرة بالمركز، الأمر الذي يمثل إضافة نوعية للخدمات العلاجية والتشخيصية المقدمة للمرضى.

تحسين خدمات علاجية

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد شوقي الموافي مدير عام المركز أن تشغيل الجهاز يأتي في إطار خطة مستمرة لتحديث البنية التكنولوجية بالمركز وتوفير أحدث الأجهزة الطبية العالمية، بما يواكب التطورات المتسارعة في مجال علاج وتشخيص الأورام ويعزز مكانة مركز أورام طنطا باعتباره أحد أكبر الصروح الطبية المتخصصة في مصر والشرق الأوسط.