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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الوادي الجديد تبحث مع وفد شركة صينية فرص الشراكة في مشروعات الطاقة المتجددة

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

التقت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، وفد شركة دونغ فانغ إليكترونيك (DFE) الصينية، المتخصصة في تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة والمدن الذكية وربطها بالشبكات الكهربائية، برئاسة شو جانج، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة، وبحضور المهندس مصطفى السباعي المدير التنفيذي لشركة تريد أرو، الوكيل الرسمي للشركة في مصر؛ وذلك لبحث فرص التوأمة مع الجانب الصيني و التعاون الاستثماري والشراكة مع القطاع الخاص في مجال الطاقة النظيفة، واستعراض احتياجات المحافظة وأولوياتها المستقبلية في هذا القطاع.

وتناول اللقاء سبل الاستفادة من المقومات الواعدة التي تتمتع بها المحافظة في مجال الطاقة الشمسية، ودراسة فرص التوسع في إنشاء مشروعات توليد الطاقة المتجددة وتخزينها، إلى جانب إعادة تأهيل ورفع كفاءة المشروعات القائمة، وتطوير البنية التحتية اللازمة لتعزيز قدرات الإمداد والربط بالشبكة الكهربائية الموحدة، بما يدعم استدامة واستقرار التغذية الكهربائية ويواكب التوسع الزراعي والصناعي والاستثماري بمختلف مراكز المحافظة.

وأكدت المحافظ اهتمام المحافظة بتعزيز الشراكات الاستثمارية مع الشركات المتخصصة، والاستفادة من الخبرات والتكنولوجيات الحديثة في التحول الطاقي وكفاءة استخدام الطاقة وتخزينها، بما يسهم في دعم التنمية المستدامة وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات النوعية، موجهةً الدعوة لوفد الشركة لزيارة المحافظة والاطلاع ميدانيًا على الفرص والمقومات المتاحة، ومؤكدةً تقديرها للتعاون مع الجانب الصيني، وحرص المحافظة على توفير أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة لدراسة وتنفيذ المشروعات ذات الأولوية وفق الأطر والقواعد المنظمة.

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