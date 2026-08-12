رصد عدد من الأعطال .. جولة مفاجئة لمحطات الصرف الصحي وصيانة خطوط مياه الشرب بمركز بلاط بالوادي الجديد|صور

أجرى كامل محمد إبراهيم، نائب رئيس مركز بلاط بالوادي الجديد ، جولة ميدانية لمتابعة أعمال التشغيل والصيانة بعدد من محطات رفع ومعالجة مياه الصرف الصحي، إلى جانب متابعة أعمال صيانة وإصلاح خطوط مياه الشرب.

وتضمنت الجولة الوقوف على سير العمل بالمحطات، والاطمئنان على كفاءة التشغيل، والتأكد من انتظام عمل وحدات الرفع والمعالجة بكامل طاقتها، بما يضمن استمرارية تقديم خدمات الصرف الصحي بكفاءة.

كما تم رصد عدد من الأعطال ومتابعة أعمال الإصلاح والصيانة الفورية لخطوط وشبكات مياه الشرب، مع التأكيد على سرعة التعامل مع أي أعطال طارئة وحل المشكلات والاستجابة لمطالب المواطنين.

ووجّه إبراهيم بسرعة إنهاء أعمال الإصلاح، والتعامل الفوري مع المشكلات الميدانية، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتلبية احتياجاتهم دون تأخير.

وتأتي هذه الجولات الميدانية في إطار المتابعة المستمرة لرفع كفاءة المرافق الحيوية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لأهالي مركز ومدينة بلاط.

يأتي ذلك في إطار توجيهات معالي الوزيرة حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، وتعليمات الأستاذ عمار منصور، رئيس مركز ومدينة بلاط.