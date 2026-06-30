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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مجلس جامعة طنطا يرسل برقية تهنئة إلى الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو

جامعة طنطا
جامعة طنطا
الغربية أحمد علي

أرسل مجلس جامعة طنطا، برئاسة الدكتور محمد حسين، رئيس الجامعة، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة الاحتفال بالذكرى ال١٣ لثورة ٣٠ يونيو، معربًا عن خالص التهاني وأصدق الأمنيات لفخامته وللشعب المصري العظيم بدوام التقدم والاستقرار والازدهار.

توجيهات جامعة طنطا 

وأكد مجلس الجامعة، في برقيته، أن ثورة 30 يونيو ستظل علامة فارقة في تاريخ الوطن، جسدت وعي الشعب المصري وإرادته الحرة في الحفاظ على هوية الدولة الوطنية، وصون مقدراتها، واستعادة مسارها نحو الأمن والاستقرار والبناء، مشيرًا إلى أن هذه الذكرى الوطنية تمثل مناسبة متجددة لاستلهام قيم الانتماء والعمل والإخلاص من أجل رفعة مصر ومستقبل أبنائها.

تحقيق ثورة 30 يونيو 

وأشارت البرقية إلى أن الدولة المصرية، بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حققت منذ ثورة 30 يونيو إنجازات كبرى في مختلف المجالات، من خلال إطلاق مشروعات قومية وتنموية غير مسبوقة، وتعزيز مسارات العدالة الاجتماعية، وتطوير البنية التحتية، ودعم الأمن القومي، وبناء الجمهورية الجديدة على أسس راسخة من التنمية الشاملة والمستدامة.

وثمّن مجلس جامعة طنطا ما شهده قطاع التعليم العالي والبحث العلمي من طفرة نوعية وكمية خلال السنوات الماضية، شملت التوسع في إنشاء الجامعات الحكومية والأهلية والتكنولوجية، وتطوير البرامج الأكاديمية، ودعم البحث العلمي والابتكار، وتحديث البنية التعليمية والرقمية، والارتقاء بالمستشفيات الجامعية، وربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل ومتطلبات رؤية مصر 2030م .

بعث برقية لفخامة رئيس الجمهورية 

وأكد الدكتور محمد حسين أن جامعة طنطا، وهي تبعث هذه البرقية إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تجدد عهدها على مواصلة أداء رسالتها الوطنية في خدمة التعليم والبحث العلمي والمجتمع، وإعداد أجيال قادرة على الإبداع والمنافسة والمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية وبناء الإنسان المصري.

واختتم مجلس الجامعة برقيته بالدعاء أن يحفظ الله مصر قيادةً وشعبًا، وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار، وأن يوفق فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لما فيه خير الوطن ورفعته، وأن تظل مصر دائمًا قوية عزيزة قادرة على استكمال مسيرة البناء والتنمية.

جاء ذلك خلال الانعقاد الدوري  لمجلس جامعة طنطا عن شهر يونيو برئاسة الدكتور محمد حسين رئيس جامعة طنطا، وبحضور الدكتور فؤاد هراس رئيس جامعة طنطا الأسبق، والدكتور عبد الحكيم عبد الخالق رئيس جامعة طنطا الأسبق، والدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حاتم أمين نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور السيد العجوز نائب رئيس جامعة طنطا لشئون التعليم والطلاب، وعمداء الكليات، والمستشار خيرى عمارة المستشار القانوني للجامعة، والمحاسب أحمد رشاد أمين عام الجامعة.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي جامعة طنطا رفع كفاءة الخدمات ذكري ثورة 30 يونيو

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