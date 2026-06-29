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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

ضبط مصنع يستخدم بودرة التلك في إنتاج حلوى الأطفال بالغربية .. صور

حملات رقابية بالغربية
حملات رقابية بالغربية
الغربية أحمد علي

 نجح فرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالغربية، برئاسة المهندسة حنان عامر، وبالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك، في ضبط مصنع غير مرخص لتصنيع الحلويات، أثناء إعداده طنًا من حلوى الأطفال باستخدام “بودرة التلك” غير المخصصة للاستخدام الغذائي، في مخالفة جسيمة لاشتراطات سلامة الغذاء والقوانين المنظمة للتصنيع.

حملات رقابية 

وجاء ذلك في إطار توجيهات اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، بتشديد الرقابة على الأسواق والمنشآت الغذائية.

تحرك تنفيذي عاجل 

وأكد اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، أن المحافظة لن تسمح بأي ممارسات من شأنها الإضرار بصحة المواطنين، مشددًا على أن حماية صحة الأسرة المصرية، وخاصة الأطفال، تأتي في مقدمة الأولويات. وأضاف أن الأجهزة الرقابية تواصل تنفيذ حملات مكثفة ومفاجئة على المنشآت الغذائية، مع اتخاذ إجراءات قانونية رادعة بحق كل من يثبت تورطه في إنتاج أو تداول أغذية غير مطابقة للاشتراطات.

ردع مخالفين 

ومن جانبها، أوضحت المهندسة حنان عامر، مدير فرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالغربية، أن الحملات تتفيذاً لتعليمات الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وتأتي ضمن خطة رقابية شاملة تستهدف إحكام الرقابة على جميع المنشآت الغذائية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، ومتابعة مراحل تصنيع وتداول الغذاء، للتأكد من الالتزام الكامل بمعايير السلامة، بما يضمن وصول منتجات غذائية آمنة للمستهلكين. وأضافت أن استخدام مواد غير مخصصة للاستهلاك الآدمي في تصنيع الأغذية يُعد مخالفة جسيمة تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأسفرت الحملة عن التحفظ على طن من حلوى الأطفال المضبوطة داخل المصنع، وتحرير محضر بالواقعة، وإحالتها إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية. وأكد محافظ الغربية استمرار الحملات الرقابية بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية، وعدم التهاون مع أي مخالفات تمس صحة المواطنين أو تخالف اشتراطات سلامة الغذاء، حفاظًا على الصحة العامة وتعزيزًا لسلامة المنتجات المتداولة بالأسواق.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي عاجل رفع كفاءة الخدمات ردع مخالفين تحسين خدمات حملات تموينية

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