محافظ الغربية يهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة 30 يونيو: ستظل ملحمة وطنية خالدة

بعث اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة الذكرى الثالثة عشرة لثورة 30 يونيو المجيدة، مقدمًا بالأصالة عن نفسه، وبالإنابة عن أبناء محافظة الغربية وقياداتها التنفيذية والشعبية، أصدق التهاني وأطيب الأمنيات بهذه المناسبة الوطنية الخالدة.

توجيهات محافظ الغربية

وأكد محافظ الغربية أن ثورة 30 يونيو ستظل محطة فارقة في تاريخ الدولة المصرية، بعدما جسدت الإرادة الحرة للشعب المصري، وأسهمت في استعادة الاستقرار وترسيخ مؤسسات الدولة، لتبدأ مصر مرحلة جديدة من البناء والتنمية الشاملة، انطلقت خلالها العديد من المشروعات القومية التي أحدثت نقلة نوعية في مختلف القطاعات.

تحرك تنفيذي عاجل

وأشار المحافظ إلى أن ما تشهده مصر اليوم من إنجازات تنموية غير مسبوقة يعكس رؤية وطنية طموحة تقودها القيادة السياسية، ترتكز على بناء الإنسان، وتحسين جودة الحياة، وتعزيز مسيرة التنمية المستدامة، بما يرسخ مكانة الدولة المصرية إقليميًا ودوليًا.

نورة 30 يونيو

وأضاف أن محافظة الغربية تواصل تنفيذ خطط التنمية والتطوير في مختلف القطاعات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وبما يلبي تطلعات المواطنين نحو مستقبل أكثر ازدهارًا، مؤكدًا أن ذكرى 30 يونيو ستظل مصدر إلهام لمواصلة العمل والعطاء، وترسيخ قيم الانتماء والولاء للوطن.

دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي

واختتم محافظ الغربية تهنئته بالدعاء إلى المولى عز وجل أن يحفظ مصر قيادةً وشعبًا، وأن يوفق فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستكمال مسيرة البناء والتنمية، وأن يديم على الوطن نعمة الأمن والاستقرار، وأن يحفظ رجال القوات المسلحة والشرطة الذين يقدمون أروع صور التضحية والفداء دفاعًا عن الوطن وصونًا لمقدراته.