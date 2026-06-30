كارثة السرعة الزائدة.. إصابة 10 أشخاص في تصادم ميكروباص ولودر بالغربية

شهد الطريق الزراعي "الناصرية - سمنود " بنطاق محافظة الغربية منذ قليل إصابة 10 أشخاص بكدمات وكسور وسحجات جراء وقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص ولودر بسبب السرعه الزائده وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل الضحايا المصابين إلي طوارىء مستشفي سمنود العام لإنقاذ حياتهم .

تفاصيل الحادث

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة سمنود يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص ولودر زراعي إثر السرعة الزائدة وصعوبة الرؤية الليلية بنطاق دائرة المركز.

كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته والذي أسفر عن سقوط 10 مصابين .

تحرك أمني عاجل



كما تم الدفع باكثر من6 سيارات إسعاف لنقل الضحايا والدفع بأوناش لرفع وتسيير حركة الطريق ورفع اثار الحادث حفاظا على ارواح وحياة المواطنين.

نقل الضحايا

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.