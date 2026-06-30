خلال تكريمه بمجلس جامعة طنطا.. الدكتور محمود سليم يستعرض رؤية متكاملة لتعزيز الأداء المؤسسي وبناء جامعات الجيل الرابع

كرم مجلس جامعة طنطا اليوم برئاسة الدكتور محمد حسين رئيس الجامعة، الدكتور محمود سليم، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، لانتهاء مدة خدمته نائبا لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وشهد المجلس عرضًا تقديميًا قدمه حول آليات تطوير الأداء المؤسسي وتعظيم الأثر التنموي والمجتمعي للجامعة، في إطار توجهات الدولة المصرية ورؤية مصر 2030، وبما يدعم مسار جامعة طنطا نحو التحول إلى جامعة من الجيل الرابع.

توجيهات محافظ الغربية

استعرض الدكتور محمود سليم خلال العرض مجموعة من المحاور الاستراتيجية المرتبطة بتحليل الأداء المؤسسي، وتطوير التعليم وربطه بسوق العمل، ودعم الابتكار وريادة الأعمال، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية، إلى جانب تنمية الموارد الذاتية، ودعم ذوي الهمم، وتمكين المرأة، وتعزيز حضور الجامعة في التصنيفات الدولية، وتوسيع المشاركة في المؤتمرات والمنتديات الدولية.

رفع كفاءة الخدمات

وأكد نائب رئيس الجامعة أن المرحلة الحالية تتطلب الاعتماد على أدوات تحليلية متقدمة لقياس الأثر وتوجيه القرار الجامعي، من خلال توظيف نظم التحليل المكاني والذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة ونظم دعم القرار، بما يسهم في بناء منظومة مؤسسية أكثر قدرة على التخطيط والمتابعة وقياس مؤشرات الأداء، وتحقيق أعلى مردود تنموي وخدمي للمجتمع.

توجيهات وزارة التعليم العالي

وتناول العرض عددًا من التطبيقات التحليلية المقترحة، من بينها تحليل توزيع الأثر، وتوقعات النمو، ورصد شبكات الابتكار والتعاون الدولي، وقياس مؤشر الابتكار، وتحليل الفجوات، إلى جانب استخدام أدوات التحليل العنقودي، وتحليل الكثافة، والارتباط المكاني، ومكعب الزمان والمكان، وتحليل البؤر الساخنة، بما يدعم قدرة الجامعة على تحديد أولويات التدخل وتحسين كفاءة الخدمات والمبادرات.

تنمية مهارات الطلاب

كما استعرض الدكتور محمود سليم أبعاد الربط بين الدور التعليمي والبحثي والمجتمعي للجامعة، من خلال مبادرات تستهدف تنمية مهارات الطلاب والخريجين في مجالات المستقبل، ومنها الذكاء الاصطناعي، تحليل البيانات، الأمن السيبراني، التكنولوجيا المالية، ريادة الأعمال، النماذج المستدامة للأعمال، والتثقيف الرقمي، بما يعزز جاهزية الخريجين لسوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

رؤية شاملة

وأشار نائب رئيس الجامعة إلى أن قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة يواصل تنفيذ حزمة متنوعة من المبادرات والندوات والبرامج التوعوية والخدمية، التي تستهدف المدارس والمؤسسات التعليمية وأفراد المجتمع، وتشمل مجالات الصحة العامة، الكشف المبكر، دعم ذوي الهمم، مكافحة العنف ضد المرأة، مناهضة الزواج المبكر، تنمية مهارات وقدرات أعضاء هيئة التدريس، وتعزيز الوعي بالقضايا المجتمعية ذات الأولوية.

وتضمن العرض رؤية شاملة لبناء جامعة الجيل الرابع من خلال عشرة محاور رئيسية، تشمل القيادة الاستراتيجية والتحول المؤسسي، التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، التنمية المستدامة والتنافسية الدولية، الابتكار لخدمة أهداف التنمية، القيادة المتطورة، التعلم المستقبلي، إدارة الأزمات والمرونة المؤسسية، التسويق المؤسسي وبناء العلامة الجامعية، وتنمية القدرات وتطوير المهارات.

تطوير منظومة

وأكد الأستاذ الدكتور محمد حسين، رئيس جامعة طنطا، أن الجامعة ماضية بخطوات جادة نحو تطوير منظومة الأداء المؤسسي وربط مخرجات التعليم والبحث العلمي باحتياجات المجتمع وسوق العمل، مشيرًا إلى أن ما تم عرضه يمثل توجهًا مهمًا لتعزيز ثقافة التخطيط المبني على البيانات، ودعم اتخاذ القرار، ورفع كفاءة المبادرات الجامعية، بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية لبناء مؤسسات تعليمية ذكية ومبتكرة وقادرة على المنافسة.

وأضاف رئيس الجامعة أن جامعة طنطا تولي اهتمامًا كبيرًا بتعظيم أثرها المجتمعي والتنموي، من خلال توسيع نطاق المبادرات النوعية، وتعزيز الشراكات مع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، وتبني أدوات حديثة لقياس العائد من الأنشطة التعليمية والبحثية والخدمية، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ولا سيما الصحة الجيدة، المياه النظيفة، الطاقة النظيفة، والصناعة والابتكار والبنية التحتية.

تبادل الخبرات

واختتم مجلس جامعة طنطا بالإشادة بمحاور العرض، والتأكيد على أهمية تحويل هذه الرؤية إلى خطط تنفيذية وبرامج عمل قابلة للقياس، بما يدعم مسيرة الجامعة في التطوير المؤسسي، ويعزز دورها كبيت خبرة وطني في خدمة المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة.