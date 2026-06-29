القبض على شخصين حاولا إيذاء آخر بأسلحة بيضاء في الغربية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر أحد الأشخاص من قيام شخصان يحملان أسلحة بيضاء بأعمال البلطجة وفرض السيطرة بالغربية.

بالفحص تبين أنه تبلغ لمركز شرطة قطور بالغربية من (عامل ، مقيم بدائرة المركز) بتضرره من (شقيقان "الظاهران بمقطع الفيديو"، ووالدهما "لإثنين منهم معلومات جنائية" – مقيمين بذات الدائرة) لمحاولتهم التعدى عليه بالضرب بإستخدام الأسلحة البيضاء لخلافات سابقة بينهم، وبذات التاريخ أمكن ضبط والد المشكو فى حقهما وبمواجهته أنكر ما نُسب إليه وإتهم الشاكى بالتعدى عليه بالسب والضرب، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وعرضهما على النيابة العامة فى حينه لتولى شئونها.

أمكن ضبط الظاهران بمقطع الفيديو ، وتم بإرشادهما ضبط (السلاحين الأبيضين المستخدمين فى الواقعة) وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للأسلحة البيضاء بقصد التعدى على الشاكى لسابقة قيامه بالتعدى على والدهما.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.