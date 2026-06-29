تأييد حبس وتعويض.. رحلة محاكمة الإعلامية سماح السعيد في سب الفنانة هالة صدقي

أيدت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة حبس الإعلامية سماح السعيد شهر مع الشغل وتغريمها 20 ألف جنيه وإلزامها بأداء 50 ألف جنيه تعويض مدني لاتهامها بسب وقذف الفنانة هالة صدقي.

ترجع وقائع الدعوى عندما قدم المستشار شريف حافظ محامي الفنانة هالة صدقي بلاغ الي النائب العام يتهم فيه كل من شاليمار شربتلي بقيامها بسب وقذف موكلته اثناء ظهورها على السوشيال ميديا في بود كاست مع الإعلامية سماح السعيد

وقدم فلاشة وحوافظ مستندات تدل علي صحة بلاغه، قيدت بالعريضة رقم ٨٢٦٦٧ عرائض مكتب النائب العام

وقد أحال النائب العام ذلك البلاغ الى نيابة شمال الجيزة الكلية التي تولت التحقيق ، وأرسلت حلقة البود كاست المقدمة من محامي هالة صدقي إلي مباحث جرائم الحاسبات وشبكة المعلومات قسم المساعدات الفنية و ورد التقرير الفني ان الحساب المنشور عليه تلك الحلقة تبين حصوله علي علامة التوثيق الزرقاء والتي يتم الحصول عليها بالرقم القومي الخاص بصاحب الحساب وصاحب الحساب شاليمار شربتلي والثابت بياناتها كاملة ورقم جواز السفر المملوك لها وان المتهمة الثانية قامت بنشره بحسابها المسمى

( الإعلامية سماح السعيد )

Samah Alsaid Mohammed

واستمعت النيابة العامة لاقوال الشاكية هالة صدقي واستجوبت دفاع المتهمة الاولي والذي أنكر الاتهام وقرر أن موكلته لم تكن تقصد الفنانة.

وحيث اتهمت النيابة العامة شاليمار شربتلي و سماح السعيد من إنهما قذفا الفنانة هالة صدقي بأن أسندا إليها علناً، من خلال الحسابين الخاصين بهما علي موقع التواصل الإجتماعي (فيسبوك)، واقعة محددة لو صحت لأوجبت احتقارها لدي أهل وطنها ومعاقبتها قانوناً، إذ نسبا إليها سلوكاً ماساً بعرضها و خدشاً لسمعتها.



كما اتهمتهما بسب هالة صدقي ، بأن وجها إليها علناً من خلال مواقع التواصل الإجتماعي الخاص بهما ( فيسبوك ) ، ألفاظاً وعبارات ثابتة بالأوراق من شأنها خدش شرفها واعتبارها .

وقيدت الجنحة برقم ٤ لسنة ٢٠٢٦ جنح أقتصادية العجوزة والمقيدة برقم ٥٠ لسنة ٢٠٢٦ أقتصادية شمال الجيزة وقدمتهما النيابة العامة للمحاكمة الجنائية وتحدد لنظرها جلسة ٢٠٢٦/٣/٣٠ و حضر شريف حافظ محامي هالة صدقي وادعى مدنياً بمبلغ خمسمائة الف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت.

وبجلسة ٥-٥ -٢٠٢٦ مثلت المتهمة شاليمار شربتلي ولم تمثل سماح السعيد وقضت المحكمة بجلسة ١٩-٥-٢٠٢٦ بحبس المتهمتان شهر مع الشغل وتغريم كل منهم ٢٠ الف جنية والزام كل منهما بمبلغ ٥٠ ألف جنيه للمدعية بالحق المدني هالة صدقي علي سبيل التعويض المدني المؤقت

وعارضت المتهمة الثانية علي حكم حبسها وتحدد لنظرها جلسة ٨-٦-٢٠٢٦ حضر المستشار شريف حافظ محامي هالة صدقي وقدم فلاشة خاصة بكل ما صدر من المتهمة من سبها وقذفها لهالة صدقي وحوافظ مستندات وطلب تأييد الحكم وحضر محامي المتهمة وطلب البراءة

فقررت المحكمة حجز الجنحة للحكم لجلسة اليوم والتي صدر فيها تأييد حكم الحبس والغرامة والادعاء المدني.



ومن المنتظر نظر استئناف المتهمة الاولى شاليمار شربتلي جلسة غدا ٣٠ يونيو.