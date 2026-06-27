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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

لحضورها بشخصها.. تأجيل استئناف شاليمار شربتلي على حبسها في سب هالة صدقي

هالة صدقي ومحاميها شريف حافظ
هالة صدقي ومحاميها شريف حافظ
ندى سويفى


أجلت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية استئناف الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي على حبسها شهراً مع الشغل في اتهامها بسب الفنانة هالة صدقي لجلسة ٣٠ يونيو الجاري لحضور شاليمار شربتلي بشخصها ولضم مفردات القضية.

كانت قضت محكمة الجنح الاقتصادية بحبس الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي والإعلامية سماح السعيد شهرا مع الشغل وكفالة 20 ألف جنيه لكل منهما وغرامة 20 ألف جنيه بتهمة سب وقذف الفنانة هالة صدقي في بودكاست.

صدر الحكم حضوري للمتهمة الأولي شاليمار شربتلي وغيابي للثانية سماح السعيد وألزمتهما المحكمة أن يؤديا للمدعي بالحق المدني تعويض 50 ألف جنيه علي سبيل التعويض المدني المؤقت.

تفاصيل الدعوى

ترجع وقائع الدعوى حين قدم المستشار شريف حافظ، محامي الفنانة هالة صدقي، بلاغا إلى النائب العام يتهم فيه كلا من شاليمار شربتلي بقيامها بسب وقذف موكلته أثناء ظهورها على السوشيال ميديا في بودكاست مع الإعلامية سماح السعيد وقدم فلاشة وحوافظ مستندات تدل على صحة بلاغه وقيد برقم ٨٢٦٦٧ عرائض مكتب النائب العام.

وأحال النائب العام البلاغ إلى نيابة شمال الجيزة الكلية التي تولت التحقيق، وأرسلت حلقة البودكاست إلى مباحث جرائم الحاسبات وشبكة المعلومات قسم المساعدات الفنية.

وورد في التقرير الفني أن الحساب المنشور عليه تلك الحلقة تبين حصوله على علامة التوثيق الزرقاء والتي يتم الحصول عليها بالرقم القومي الخاص بصاحب الحساب وصاحب الحساب تدعى شاليمار شربتلي والثابت بياناتها كاملة ورقم جواز السفر المملوك لها، وأن المتهمة الثانية قامت بنشره بحسابها المسمى “الإعلامية سماح السعيد”.

واستمعت النيابة العامة لأقوال الشاكية هالة صدقي واستجوبت دفاع المتهمة الأولى، الذي أنكر الاتهام وقرر أن موكلته لم تكن تقصد هالة صدقي، ومن جانبها اتهمت النيابة العامة شاليمار شربتلي وسماح السعيد بأنهما قذفا الفنانة هالة صدقي، بأن أسندا إليها علناً، من خلال الحسابين الخاصين بهما على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، واقعة محددة لو صحت لأوجبت احتقارها لدي أهل وطنها ومعاقبتها قانوناً، إذ نسبا إليها سلوكاً ماساً بعرضها وخدشاً لسمعتها.

واتهمتهما بسب هالة صدقي، بأن وجها إليها علناً من خلال مواقع التواصل الاجتماعي الخاص بهما (فيسبوك) ألفاظاً وعبارات ثابتة بالأوراق من شأنها خدش شرفها واعتبارها، وقيدت الجنحة برقم ٤ لسنة ٢٠٢٦ جنح اقتصادية العجوزة والمقيدة برقم ٥٠ لسنة ٢٠٢٦ اقتصادية شمال الجيزة وقدمتهما النيابة العامة للمحاكمة الجنائية   وتحدد لنظرها جلسة ٣٠ مارس الماضي.

وحضر شريف حافظ، محامي هالة صدقي، وادعى مدنياً بمبلغ خمسمائة ألف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت. 

شاليمار شربتلي الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي هالة صدقي

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