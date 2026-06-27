رجلها اتكسرت.. القبض على سائق ميكروباص صدم فتاة بمصر الجديدة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من قيام قائد سيارة ميكروباص بالاصطدام بخطيبته وإحداث إصابتها حال سيرها بمصر الجديدة بالقاهرة ولاذ بالفرار.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 24 / الجارى تبلغ لقسم شرطة مصر الجديدة من إحدى المستشفيات باستقبالها (إحدى السيدات – مقيمة بدائرة قسم شرطة حلوان ) مصابة بكسر بالقدم وإضطراب بدرجة الوعى ، وبسؤال والدتها إتهمت قائد سيارة ميكروباص بالاصطدام بنجلتها والتسبب فى حدوث إصابتها.

أمكن تحديد وضبط السيارة المتسببة فى الواقعة "ميكروباص سارية التراخيص" وقائدها (سائق "لا يحمل رخصة قيادة"- مقيم بمحافظة الغربية).. وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه وعلل هروبه خشية تعرضه للمسائلة القانونية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.