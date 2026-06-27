خبطه وجرى.. القبض على سائق سيارة نقل صدم ميكروباص

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من قيام قائد سيارة "نقل" بالإصطدام بسيارة أجرة "ميكروباص" وإحداث تلفيات بها ببنى سويف ولاذ بالفرار.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 21 يونيو الجارى تبلغ مركز شرطة ببا بقيام قائد سيارة نقل "تحمل إسطوانات غاز" بالإصطدام بسيارة ميكروباص بأحد الطرق بدائرة المركز ولاذ بالفرار.

وبسؤال قائد السيارة الميكروباص (سائق – مقيم بدائرة المركز) قرر أنه حال سيره بالسيارة قيادته فوجئ بقيام قائد السيارة النقل بقطع الطريق والإصطدام بسيارته محدثاً تلفيات بها وإصابة أحد مستقلى السيارة الميكروباص بجرح قطعى.

تم تحديد وضبط السيارة النقل الظاهرة بمقطع الفيديو "منتهية التراخيص" وقائدها (عامل "لا يحمل رخصة قيادة" – مقيم بدائرة المركز)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم التحفظ على السيارة.. واتخاذ الإجراءات القانونية.