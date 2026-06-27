عايز يبيع البيت.. ضبط شخص تعدى على والدته وشقيقته بعصا خشبية ببنى سويف

كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات منشور مدعوم بمقطعى فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضررت خلاله القائمة على النشر من قيام نجلها بالتعدى عليها وكريمتها بالضرب بإستخدام عصا خشبية وتهديدهما بإلحاق الأذى بهما ببنى سويف.





وبالفحص أمكن تحديد القائمة على النشر (ربة منزل - مقيمة بدائرة مركز شرطة الواسطى) وبسؤالها قررت بتضررها من نجلها لقيامه بتاريخ 24 الجارى بالتعدى عليها وكريمتها بالسب وتهديدهما بعصا خشبية لخلافات عائلية بينهم لرغبته فى بيع المنزل ورفضها ذلك ، وبسؤال كريمتها أيدت ذلك.

وأمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (مقيم بذات الدائرة) ، وتم بإرشاده ضبط (العصا الخشبية المستخدمة فى التعدى) وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

