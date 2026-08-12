وفد جهاز حماية المستهلك يتابع إجراءات العمل بشركة مياه الأقصر

استقبل اللواء مهندس أحمد سعيد عرفة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، وفد جهاز حماية المستهلك، ومسئولي التوعية وخدمة العملاء بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وذلك في إطار متابعة آليات العمل وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتناول اللقاء استعراض إجراءات العمل المتبعة داخل الشركة، وآليات التعامل مع شكاوى وطلبات المواطنين، بالإضافة إلى بحث سبل تعزيز دور التوعية وخدمة العملاء، بما يضمن سرعة الاستجابة لمتطلبات المواطنين وتحقيق أعلى مستويات الجودة في الخدمات المقدمة.

وأكد اللواء مهندس أحمد سعيد عرفة حرص شركة مياه الأقصر على تطبيق قواعد حماية المستهلك، وتعزيز التواصل المباشر مع المواطنين، والاستماع إلى ملاحظاتهم والعمل على حلها، بما يتماشى مع توجهات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي نحو تحسين وتطوير منظومة خدمة العملاء.

كما أشاد الوفد بمستوى التعاون والتنسيق بين شركة مياه الأقصر وجهاز حماية المستهلك، مؤكدًا أهمية استمرار الجهود المشتركة لتعزيز حقوق المواطنين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لهم.