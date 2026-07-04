رغم غيابها.. اقتصادية طنطا تنظر ثاني جلسات محاكمة أم مكة في قضية غسيل الأموال

عقدت محكمة اقتصادية طنطا بمحافظة الغربية اليوم، السبت، ثاني جلسات محاكمة البلوجر "أم مكة"، رغم غيابها عن الحضور في القضية المتهمة بها بغسيل الأموال.

تفاصيل الواقعة

كما تناول الدائرة الثانية المختصة بالمحكمة الاقتصادية بطنطا القضية، في حضور هيئة الدفاع، بينما تغيبت المتهمة عن حضور الجلسة، واتخذت المحكمة الإجراءات القانونية بالمخاطبة المحامي الموكل بالدفاع عنها.

اتهام قضية غسيل الأموال

من ناحية أخرى، كانت هيئة محكمة طنطا الاقتصادية قررت تأجيل نظر القضية رقم 332 لسنة 2026 جنايات اقتصادية طنطا، والمتهم فيها البلوجر المعروفة بـ أم مكة في قضية غسل أموال، إلى جلسة 4 يوليو المقبل، وذلك للاطلاع على سند الوكالة.

تحرك قانوني عاجل

وجاء قرار التأجيل خلال أولى جلسات نظر القضية أمام الدائرة المختصة بمحكمة طنطا الاقتصادية، لاستكمال الإجراءات القانونية وتمكين هيئة الدفاع من تقديم سند الوكالة والاطلاع على أوراق الدعوى.