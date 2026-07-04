ضبط أدمن صفحة للترويج لبيع السلاح في الإسماعيلية

نجحت وزارة الداخلية في ضبط أحد الأشخاص لقيامه بإدارة صفحة بمواقع التواصل الإجتماعى للترويج لبيع أسلحة "نارية محدثة صوت ، وبيضاء" بالإسماعيلية بمقابل مادى.

بيع أسلحة

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام أحد الأشخاص بإدارة صفحة بمواقع التواصل الإجتماعى للترويج لبيع أسلحة "نارية محدثة صوت ، بيضاء" بالإسماعيلية بمقابل مادى.

وبالفحص أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة المشار إليها (طالب - مقيم بدائرة مركز شرطة أبو صوير) وبحوزته (هاتف محمول "بفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى") ، وبمواجهته إعترف بإنشاء وإدارة الصفحة المشار إليها بمواقع التواصل الإجتماعى بقصد النصب على الراغبين فى شراء الأسلحة والتربح منهم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.