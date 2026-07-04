مصرع عامل وإصابة 5 في انهيار مصنع مفروشات تحت الإنشاء بأسيوط| صور

لقي عامل مصرعه، و أُصيب 5 آخرون، إثر انهيار جزء من مصنع مفروشات تحت الإنشاء بمدينة الصفا الصناعية بأسيوط.



تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بانهيار مبنى مصنع مفروشات تحت الإنشاء بمدينة الصفا الصناعية ببني غالب، ووجود ضحايا و مصابين أسفل الأنقاض.

انتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف والأجهزة التنفيذية إلى موقع البلاغ، حيث جرى انتشال جثمان عامل، وإنقاذ 5 مصابين، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات للوقوف على أسباب الانهيار وملابساته.