خلاف على أولوية المرور .. ضبط طرفى مشاجرة بالأسلحة البيضاء ببنى سويف

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تعدى عدد من الأشخاص على آخر بالضرب بإستخدام أسلحة بيضاء وملاحقة ضابط شرطة "تصادف مروره بمحل الواقعة" للمتهمين وتمكنه من ضبط إثنين منهم فى حينه ببنى سويف.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 17/ يونيو المنقضى أثناء مرور قوة أمنية تابعة لقسم شرطة بنى سويف المعينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم تلاحظ لهم حدوث مشاجرة بين طرف أول: (سائق "له معلومات جنائية") وطرف ثان: (4 أشخاص "لـ3 منهم معلومات جنائية") لخلافات حول أولوية المرور ، تعدى خلالها إثنين من الطرف الثانى بالضرب على الطرف الأول والتلويح بإستخدام أسلحة بيضاء.. وتمكن القوة الأمنية برئاسة ضابط الشرطة المشار إليه من السيطرة على المشاجرة وضبط إثنين من الطرف الثانى فى حينه.





وفى وقت لاحق أمكن ضبط باقى أفراد المشاجرة.. وضبط بحوزة الطرف الثانى (2 سلاح أبيض "المستخدمان فى التعدى") ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات.





تم التحفظ على السيارتين .. وإتخاذ الإجراءات القانونية.





