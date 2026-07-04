بعد الانخفاض الأخير .. سعر البطيخ يتراجع.. والعنب يفقد 12 جنيهًا في الأسواق اليوم

شهدت أسعار الفواكه في الأسواق المصرية، اليوم السبت 4 يوليو 2026، موجة تراجع شملت عددًا من الأصناف الأكثر تداولًا، في مقدمتها العنب المستورد الذي فقد 12.47 جنيهًا للكيلو، والبطيخ الذي تراجع 6.5 جنيه للثمرة، إلى جانب انخفاض أسعار الكنتالوب والخوخ والتفاح، بينما اقتصرت الزيادات على عدد محدود من الأصناف، أبرزها النبق والموز المستورد.

تراجع في الأسعار

وتراجع اليوم سعر البطيخ إلى 71.94 جنيه للثمرة، بعد انخفاض قدره 6.5 جنيه مقارنة بالتعاملات السابقة.

وانخفض سعر كيلو العنب المستورد إلى 59 جنيهًا، مسجلًا أكبر تراجع بين الفواكه بقيمة 12.47 جنيهًا.

كما هبط سعر الكنتالوب إلى 24.5 جنيه للكيلو، بعد انخفاض بلغ 6.56 جنيه.

وتراجع سعر كيلو الخوخ إلى 56.25 جنيه، فاقدًا 4.46 جنيه.

وانخفض سعر كيلو التفاح المحلي إلى 57.17 جنيه، بعد تراجع قدره 1.16 جنيه.

كما سجل سعر كيلو التفاح 87.46 جنيه، بانخفاض 0.44 جنيه.

وتراجع سعر كيلو الموز المغربي إلى 38.85 جنيه، بعد انخفاض بلغ 0.21 جنيه.

ارتفاع محدود

في المقابل، ارتفع سعر كيلو الموز البلدي إلى 38.5 جنيه، بزيادة 0.42 جنيه.

وصعد سعر كيلو الموز المستورد إلى 64.29 جنيه، بعد زيادة بلغت 2.19 جنيه.

كما ارتفع سعر كيلو النبق إلى 57.14 جنيه، بزيادة 5.14 جنيه، ليسجل أكبر ارتفاع بين الفواكه الأكثر تداولًا.

واستقر سعر البرتقال الصيفي عند 21.67 جنيه للكيلو دون أي تغيير عن الأسعار السابقة.

كما تراجع سعر كيلو البلح العجوة إلى 60.96 جنيه، بعد انخفاض قدره 0.54 جنيه.