التفاح بـ48 جنيها.. أسعار الفاكهة اليوم الأحد 28 يونيو 2026 في سوق العبور

استقرت أسعار الفاكهة اليوم، الأحد 28 يونيو 2026، في سوق العبور، ووصل كيلو العنب إلى 40 جنيها والتفاح المصري وصل إلى 48 جنيهاً.
أسعار الفاكهة اليوم
الجريب فروت: 9 – 15 جنيهًا.
العنب البناتي: 25 – 40 جنيهًا.
العنب الأحمر: 25 – 40 جنيهًا.
عنب كرمسون: 30 – 45 جنيهًا.
عنب أسود: 30 – 45 جنيهًا.
تفاح مصري يتراوح من 30 إلى 48 جنيهًا.
الكانتالوب: 12 – 20 جنيهًا.
شمام: 12 – 20 جنيهًا.
البطيخ (3 – 6 كجم): 40 –60 جنيهًا.
مانجو عويس: 30– 50 جنيهًا.
مانجو هندي: 25 – 35 جنيهًا.
مانجو تيمور: 25– 35 جنيهًا.
مانجو زبدية: 22 – 31 جنيهًا.
مانجو بلدية: 15 – 25 جنيها.
الخوخ العرايشي: 25 – 55 جنيهًا.