ارتفاع أسعار التفاح والبطيخ .. والموز عند 35 جنيه للكيلو .. تعرف على أسعار الفاكهة اليوم

شهدت أسعار الفاكهة في الأسواق المصرية اليوم الإثنين 22 يونيو 2026 حالة من التباين بين الارتفاع والانخفاض، حيث تراجعت أسعار عدد من الأصناف الأكثر انتشارًا على رأسها الموز البلدي والموز المغربي والأناناس، بينما ارتفعت أسعار البطيخ والتفاح والخوخ والعنب المستورد، وفقًا لآخر البيانات المتداولة بالأسواق.

أسعار الفاكهة الأكثر انخفاضًا اليوم

تراجع سعر الموز البلدي بقيمة 1.17 جنيه ليسجل 35.23 جنيه للكيلو.

انخفض سعر الموز المغربي بنحو 1.68 جنيه ليصل إلى 36.46 جنيه للكيلو.

تراجع سعر البرتقال «لارنج» بقيمة 0.76 جنيه ليسجل 13.38 جنيه للكيلو.

انخفض سعر الكيوي بنحو 0.29 جنيه ليبلغ 9.99 جنيه للثمرة الواحدة.

تراجعت كرتونة الكيوي بقيمة 7.48 جنيه لتسجل 462.82 جنيه.

انخفض سعر الجريب فروت بقيمة 0.47 جنيه ليسجل 35.70 جنيه للكيلو.

تراجع سعر بلح العجوة بنحو 1.65 جنيه ليصل إلى 56.16 جنيه للكيلو.

سجل الأناناس أكبر انخفاض بقيمة 21.64 جنيه ليبلغ 109.13 جنيه للثمرة الواحدة.

تراجع سعر التفاح بقيمة 1.08 جنيه ليسجل 84.29 جنيه للكيلو.

أسعار الفاكهة الأكثر ارتفاعًا اليوم

ارتفع سعر التفاح المحلي بقيمة 2.67 جنيه ليسجل 56.89 جنيه للكيلو.

زاد سعر الخوخ بنحو 1.56 جنيه ليصل إلى 54.54 جنيه للكيلو.

ارتفع سعر البطيخ بقيمة 2.67 جنيه ليسجل 70.53 جنيه للواحدة.

صعد سعر النبق بنحو 2.04 جنيه ليبلغ 44.82 جنيه للكيلو.

ارتفع سعر الموز المستورد بقيمة 1.92 جنيه ليسجل 52.86 جنيه للكيلو.

زاد سعر الكنتالوب بنحو 1.82 جنيه ليصل إلى 24.47 جنيه للكيلو.

ارتفع سعر العنب المستورد بقيمة 4.31 جنيه ليسجل 76.92 جنيه للكيلو.

صعد سعر جوز الهند بقيمة 3.71 جنيه ليبلغ 57.88 جنيه للكيلو.

ارتفع سعر البرقوق بنحو 0.63 جنيه ليسجل 69.89 جنيه للكيلو.

زاد سعر تفاح جولدن بقيمة 0.60 جنيه ليصل إلى 79.38 جنيه للكيلو.

أسعار مستقرة اليوم

استقر سعر موز بيكو عند 37.50 جنيه للكيلو دون تغيير مقارنة بالتعاملات السابقة.