الموز يتراجع 11 جنيها للكيلو والتفاح بـ 56 جنيها.. أسعار الفاكهة اليوم في الأسواق

شهدت أسعار الفاكهة في الأسواق المصرية اليوم الأحد 14 يونيو 2026 تراجعات ملحوظة شملت عددًا من الأصناف الأكثر تداولًا بين المواطنين، على رأسها البطيخ والموز والتفاح، فيما سجل الموز المستورد أكبر انخفاض بين الأصناف الشعبية بقيمة تجاوزت 10 جنيهات للكيلو.

في المقابل، ارتفعت أسعار بعض الأنواع المحدودة، أبرزها موز بيكو والأناناس، وسط استمرار حالة التباين في أسعار الفاكهة بالأسواق.

أبرز انخفاضات أسعار الفاكهة اليوم

تراجع سعر الموز المستورد بقيمة 10.64 جنيه ليسجل 50.94 جنيه للكيلو.

كما انخفض سعر البطيخ بنحو 4.66 جنيه للثمرة الواحدة ليسجل متوسط 70.93 جنيه.

وسجل الموز البلدي تراجعًا قدره 3.03 جنيه ليبلغ 35.52 جنيه للكيلو.

وانخفض سعر التفاح المحلي بقيمة 1.08 جنيه ليسجل 56.55 جنيه للكيلو.

كما تراجع سعر التفاح بنحو 21 قرشًا ليسجل 85.53 جنيه للكيلو.

وانخفض سعر الخوخ بقيمة 2.84 جنيه ليسجل 51.48 جنيه للكيلو.

وتراجع سعر العنب المستورد بنحو 5.16 جنيه ليسجل 75.46 جنيه للكيلو.

كما انخفض سعر البرقوق بقيمة 2.39 جنيه ليسجل 67.97 جنيه للكيلو.

وسجل الكنتالوب تراجعًا قدره 2.46 جنيه ليبلغ 22.55 جنيه للكيلو.

أبرز الارتفاعات في أسعار الفاكهة اليوم

ارتفع سعر موز بيكو بقيمة 10.97 جنيه ليسجل 37.22 جنيه للكيلو.

كما زاد سعر الأناناس بنحو 14.23 جنيه للثمرة الواحدة ليسجل 130.77 جنيه.

وارتفع سعر جوز الهند بقيمة 6.31 جنيه ليسجل 55.26 جنيه للكيلو.

كما سجل الموز المغربي زيادة قدرها 1.10 جنيه ليبلغ 38.29 جنيه للكيلو.

أسعار أبرز الفاكهة الأكثر تداولًا اليوم