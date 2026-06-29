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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الفاكهة اليوم.. تراجع أسعار الموز وارتفاع البطيخ

اسعار الفاكهة اليوم في الأسواق
اسعار الفاكهة اليوم في الأسواق
رانيا أيمن

شهدت أسعار الفاكهة في الأسواق المصرية اليوم الاثنين 29 يونيو 2026، تراجعًا في عدد من الأصناف الأكثر تداولًا، على رأسها الموز والتفاح والخوخ والبرقوق، مقابل ارتفاع محدود في بعض الأنواع أبرزها البطيخ والنبق والتفاح المحلي، وفقًا لآخر تحديثات متوسطات أسعار الفاكهة بالأسواق.

أسعار الفاكهة التي انخفضت اليوم

سجل الموز البلدي 34.54 جنيهًا للكيلو بعد انخفاض بقيمة 2.10 جنيه.

وسجل الموز المغربي 34.78 جنيهًا للكيلو بعد انخفاض بقيمة 3.98 جنيه.

وتراجع الموز المستورد إلى 49.48 جنيهًا للكيلو بعد انخفاض بقيمة 14.05 جنيهًا.

أسعار الخضراوات والفاكهة

وسجل الموز البيكو 36.94 جنيهًا للكيلو بعد انخفاض بقيمة 1.63 جنيه.

وانخفض التفاح إلى 83.95 جنيهًا للكيلو بعد تراجع بقيمة 2.81 جنيه.

وسجل الخوخ 54.45 جنيهًا للكيلو بعد انخفاض بقيمة 1.88 جنيه.

وتراجع البرقوق إلى 68.36 جنيهًا للكيلو بعد انخفاض بقيمة 1.31 جنيه.

وسجل الكنتالوب 24.16 جنيهًا للكيلو بعد انخفاض بقيمة 0.60 جنيه.

وتراجع الجريب فروت إلى 31.14 جنيهًا للكيلو بعد انخفاض بقيمة 1.66 جنيه.

وسجل بلح العجوة 55.22 جنيهًا للكيلو بعد انخفاض بقيمة 5.18 جنيه.

وانخفض سعر الأناناس إلى 107.98 جنيهًا للثمرة بعد تراجع بقيمة 14.23 جنيهًا.

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كما تراجع سعر ثمرة الكيوي إلى 9.48 جنيه بعد انخفاض بقيمة 2.17 جنيه، فيما سجلت كرتونة الكيوي 420.98 جنيهًا بعد انخفاض بقيمة 159.15 جنيهًا.

وسجلت ثمرة الدوم 5.44 جنيه بعد انخفاض بقيمة 0.46 جنيه.

أسعار الفاكهة التي ارتفعت اليوم

ارتفع سعر البطيخ ليسجل 71.98 جنيهًا للثمرة بعد زيادة بقيمة 1.20 جنيه.

وسجل التفاح المحلي 56.89 جنيهًا للكيلو بعد ارتفاع بقيمة 0.25 جنيه.

وارتفع النبق إلى 45.16 جنيهًا للكيلو بعد زيادة بقيمة 4.60 جنيه.

وسجل البرتقال الصيفي (لارنج) 14.13 جنيهًا للكيلو بعد ارتفاع بقيمة 5.53 جنيه.

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وارتفع العنب المستورد إلى 77.61 جنيهًا للكيلو بعد زيادة بقيمة 12.61 جنيهًا.

وسجل جوز الهند 58.85 جنيهًا للكيلو بعد ارتفاع بقيمة 2.85 جنيه.

كما ارتفع سعر تفاح جولدن إلى 80.17 جنيهًا للكيلو بعد زيادة بقيمة 1.19 جنيه.

أسعار الفاكهة اليوم سعر الموز اليوم سعر البطيخ اليوم سعر التفاح اليوم أسعار الفاكهة اليوم بالأسواق

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