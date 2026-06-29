قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
توتر متصاعد.. نائب وزير الخارجية الإيراني يهاجم تصريحات ماكرون بشأن مضيق هرمز
بعد إصابة هبة مجدي.. ماذا يحدث للجسم أثناء العلاج الكيميائي؟ أطباء يوضحون
هؤلاء وحدهم المعفيون من ضريبة التصرفات العقارية.. اعرف التفاصيل
30 يونيو | 61 مدينة جديدة وملايين الوحدات السكنية..تفاصيل أكبر طفرة عمرانية في تاريخ مصر
وزير التموين: العلاقات المصرية السلوفينية تشهد زخمًا متزايدًا
بث مباشر.. أحمد موسى يستعرض السجل الأسود لجماعة الإخوان الإرهابية
الأهلي يبدأ مفاوضاته لضم علي علوان.. والسيلية القطري يحدد 3 ملايين دولار للموافقة على البيع
سعر الذهب في مصر اليوم الإثنين 29 يونيو 2026 يقفز 20 جنيها
السعودية: التعاون الدولي ضرورة لمواجهة تحديات الأمن المائي عالميا
فرنسا بمجلس الأمن: عقوبات جديدة ضد المسئولين عن عنف المستوطنين في الضفة الغربية
نصائح من الارصاد لتفادي تأثيرات درجات الحرارة المرتفعة خلال فصل الصيف
عرضوا حياة المواطنين للخطر.. القبض على قائدى 4 سيارات فى حفل زفاف
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

بعد الحكم على نرمين طارق وتغريمها.. 8 أخطاء قانونية قد توقع أي بلوجر في ورطة

بعد الحكم على نرمين طارق.. 8 أخطاء قانونية قد توقع أي بلوجر في ورطة
بعد الحكم على نرمين طارق.. 8 أخطاء قانونية قد توقع أي بلوجر في ورطة
أسماء عبد الحفيظ

أعاد الحكم الصادر بحق البلوجر نرمين طارق، والذي انتهى بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس والاكتفاء بتغريمها 100 ألف جنيه، تسليط الضوء على المسؤولية القانونية التي تقع على عاتق صناع المحتوى، خاصة مع تزايد أعداد الفتيات اللاتي يتجهن إلى العمل كبلوجرز عبر منصات التواصل الاجتماعي. 

8 أخطاء قانونية قد توقع أي بلوجر في ورطة
 

كشفت نورا محمد محامية من خلال تصريحات خاصة لـ صدي البلد، عن أهم النصائح التي تساعدهن على تجنب الوقوع في مخالفات قانونية.

1- تحققي من صحة المعلومات قبل نشرها

تجنبي نشر الشائعات أو الأخبار غير الموثقة، لأن تداول معلومات كاذبة قد يعرضك للمساءلة القانونية ويؤثر على مصداقيتك.

2- لا تروجي لأي منتج مجهول

قبل الإعلان عن أي منتج، تأكدي من أنه مرخص وآمن، ولا توافقي على الترويج لمنتجات طبية أو تجميلية مجهولة المصدر.

3- احترمي خصوصية الآخرين

لا تنشري صورًا أو مقاطع فيديو لأشخاص دون الحصول على موافقتهم، خاصة إذا كان المحتوى قد يسبب لهم ضررًا أو إحراجًا.

4- ابتعدي عن المحتوى المخالف للقانون

احرصي على ألا يتضمن المحتوى ألفاظًا مسيئة أو تحريضًا على العنف أو الكراهية أو انتهاكًا للآداب العامة.

5- احفظي حقوق الملكية الفكرية

لا تستخدمي صورًا أو فيديوهات أو موسيقى مملوكة للغير دون إذن أو ترخيص، حتى لا تتعرضي لمطالبات قانونية.

6- كوني واضحة في الإعلانات

إذا كان المنشور إعلانًا مدفوعًا، فمن الأفضل توضيح ذلك للجمهور، بما يعزز الشفافية ويزيد من ثقة المتابعين.

7- احتفظي بعقود التعاون

في حال التعاون مع شركات أو علامات تجارية، احتفظي بالعقود والمراسلات التي تثبت طبيعة الاتفاق، تحسبًا لأي نزاع مستقبلي.

8- استشيري مختصًا عند الشك

إذا كنتِ غير متأكدة من قانونية محتوى معين أو إعلان، فمن الأفضل استشارة محامٍ أو خبير قانوني قبل نشره لتجنب أي مسؤولية قانونية.

8 أخطاء قانونية قد توقع أي بلوجر في ورطة
نرمين طارق بعد الحكم على نرمين طارق وغرامة غرامة 100 ألف جنيه الفتيات البلوجرز ابتعدي عن المحتوى المخالف للقانون احترمي خصوصية الآخرين استشيري مختصًا عند الشك المنشور إعلانًا مدفوعًا البلوجر نرمين طارق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المستشار هشام بدوي ، رئيس مجلس النواب

مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون الضريبة على الدخل

البنزين

آخر تحديث.. أسعار البنزين والسولار اليوم

طارق التلمساني

بعد تصدر طارق التلمساني التريند .. 7 أسباب تؤدي إلى فقدان البصر

اسعار الدواجن اليوم

ارتفاع أسعار الفراخ البيضاء والبيض اليوم الاثنين.. وصلت كام؟

الذهب

اشتري ذهب لو معاك فلوس.. الشعبة توجه رسالة عاجلة ومفاجأة بنهاية 2026

الخبز

حقيقة تطبيق الدعم النقدي بداية من يوليو.. ورفع سعر الخبز لـ 150 قرشًا

الفراخ

الفراخ نزلت تانى.. أسعار الدواجن والبيض اليوم

المنشور

يتاجر في المخدرات.. الداخلية تكشف تفاصيل وفاة لاعب المصارعة المحبوس

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

حزمة مالية جديدة.. تفاصيل زيادة دخل ملايين الموظفين

الدولار يهزم المعدن الأصفر.. الذهب يفقد بريقه والبنوك العالمية تخفض توقعاتها

الدولار يهزم المعدن الأصفر.. الذهب ينهار والبنوك العالمية تخفض توقعاتها

القبة الحرارية تجتاح أوروبا| حرارة قياسية ووفيات والأرصاد توضح الأسباب

القبة الحرارية تجتاح أوروبا| حرارة قياسية ووفيات والأسباب مفاجأة

بالصور

بعد إصابة هبة مجدي.. ماذا يحدث للجسم أثناء العلاج الكيميائي؟ أطباء يوضحون

بعد إصابة هبة مجدي.. ماذا يحدث للجسم أثناء العلاج الكيميائي؟ أطباء يوضحون أشهر الآثار الجانبية وكيفية التعامل معها
بعد إصابة هبة مجدي.. ماذا يحدث للجسم أثناء العلاج الكيميائي؟ أطباء يوضحون أشهر الآثار الجانبية وكيفية التعامل معها
بعد إصابة هبة مجدي.. ماذا يحدث للجسم أثناء العلاج الكيميائي؟ أطباء يوضحون أشهر الآثار الجانبية وكيفية التعامل معها

بعد الحكم على نرمين طارق وتغريمها.. 8 أخطاء قانونية قد توقع أي بلوجر في ورطة

بعد الحكم على نرمين طارق.. 8 أخطاء قانونية قد توقع أي بلوجر في ورطة
بعد الحكم على نرمين طارق.. 8 أخطاء قانونية قد توقع أي بلوجر في ورطة
بعد الحكم على نرمين طارق.. 8 أخطاء قانونية قد توقع أي بلوجر في ورطة

قائد قوات الدفاع الجوي: لدينا أحدث الإمكانيات والأنظمة لحماية سماء مصر

الفريق ياسر الطودي
الفريق ياسر الطودي
الفريق ياسر الطودي

أخطاء شائعة تدمر تكييف السيارة في الصيف.. تجنبها لتفادي الأعطال المكلفة

أخطاء شائعة تدمر تكييف السيارة في الصيف.. تجنبها لتفادي الأعطال المكلفة
أخطاء شائعة تدمر تكييف السيارة في الصيف.. تجنبها لتفادي الأعطال المكلفة
أخطاء شائعة تدمر تكييف السيارة في الصيف.. تجنبها لتفادي الأعطال المكلفة

فيديو

الفريق ياسر الطودي

قائد قوات الدفاع الجوي: لدينا أحدث الإمكانيات والأنظمة لحماية سماء مصر

الإعلامية سهير شلبي

انهيار سهير شلبي أثناء تشييع جنازة شقيقها.. والعزاء غدا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: دردشة على القهوة.. حكاية 10 سنين غيرت شكل مصر

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرحلة الأسرية تبنى على الفضل لا العدل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعادة تشكيل العالم.. حين تسقط القواعد ويُعاد توزيع النفوذ بالقوة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر ورسالتها الإنسانية

د. محمد عسكر، إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: الذكاء الاصطناعي بين الثورة التكنولوجية وحدود السيطرة البشرية

المزيد