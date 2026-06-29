بعد الحكم على نرمين طارق وتغريمها.. 8 أخطاء قانونية قد توقع أي بلوجر في ورطة

أعاد الحكم الصادر بحق البلوجر نرمين طارق، والذي انتهى بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس والاكتفاء بتغريمها 100 ألف جنيه، تسليط الضوء على المسؤولية القانونية التي تقع على عاتق صناع المحتوى، خاصة مع تزايد أعداد الفتيات اللاتي يتجهن إلى العمل كبلوجرز عبر منصات التواصل الاجتماعي.

8 أخطاء قانونية قد توقع أي بلوجر في ورطة



كشفت نورا محمد محامية من خلال تصريحات خاصة لـ صدي البلد، عن أهم النصائح التي تساعدهن على تجنب الوقوع في مخالفات قانونية.

1- تحققي من صحة المعلومات قبل نشرها

تجنبي نشر الشائعات أو الأخبار غير الموثقة، لأن تداول معلومات كاذبة قد يعرضك للمساءلة القانونية ويؤثر على مصداقيتك.

2- لا تروجي لأي منتج مجهول

قبل الإعلان عن أي منتج، تأكدي من أنه مرخص وآمن، ولا توافقي على الترويج لمنتجات طبية أو تجميلية مجهولة المصدر.

3- احترمي خصوصية الآخرين

لا تنشري صورًا أو مقاطع فيديو لأشخاص دون الحصول على موافقتهم، خاصة إذا كان المحتوى قد يسبب لهم ضررًا أو إحراجًا.

4- ابتعدي عن المحتوى المخالف للقانون

احرصي على ألا يتضمن المحتوى ألفاظًا مسيئة أو تحريضًا على العنف أو الكراهية أو انتهاكًا للآداب العامة.

5- احفظي حقوق الملكية الفكرية

لا تستخدمي صورًا أو فيديوهات أو موسيقى مملوكة للغير دون إذن أو ترخيص، حتى لا تتعرضي لمطالبات قانونية.

6- كوني واضحة في الإعلانات

إذا كان المنشور إعلانًا مدفوعًا، فمن الأفضل توضيح ذلك للجمهور، بما يعزز الشفافية ويزيد من ثقة المتابعين.

7- احتفظي بعقود التعاون

في حال التعاون مع شركات أو علامات تجارية، احتفظي بالعقود والمراسلات التي تثبت طبيعة الاتفاق، تحسبًا لأي نزاع مستقبلي.

8- استشيري مختصًا عند الشك

إذا كنتِ غير متأكدة من قانونية محتوى معين أو إعلان، فمن الأفضل استشارة محامٍ أو خبير قانوني قبل نشره لتجنب أي مسؤولية قانونية.