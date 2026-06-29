إيقاف تنفيذ حبس البلوجر نرمين طارق 6 أشهر والاكتفاء بتغريمها 100 ألف جنيه

أصدرت محكمة الاستئناف، حكمها بقبول الاستئناف المقدم من البلوجر نرمين طارق على الحكم الصادر ضدها في اتهامها بنشر محتوى خادش للحياء العام والاعتداء على القيم الأسرية، وإلغاء عقوبة الحبس 6أشهر وتغريمها 100 ألف جنيه.

قضت المحكمة الاقتصادية بحبس البلوجر نيرمين طارق لمدة 6 أشهر، مع كفالة قدرها 10 آلاف جنيه لوقف تنفيذ العقوبة مؤقتًا، وتغريمها 100 ألف جنيه، وذلك على خلفية اتهامها بنشر محتوى خادش للحياء.

كما تضمن الحكم إدانتها بإدارة موقع إلكتروني دون ترخيص، إلى جانب توجيه اتهامات بالتحريض على الفسق والفجور، والاعتداء على القيم الأسرية في المجتمع.



