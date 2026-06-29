قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
6 ملايين دولار.. هل يوافق الأهلي على بيع إمام عاشور
مرسي لم يكن رئيسًا شرعيًا.. أحمد موسى : الفريق أول عبد الفتاح السيسي كان يعلم مخططات الإخوان الإرهابيين في 2013
أحمد موسى: المصريين كانوا طوابير في عهد الإخوان علي رغيف العيش
مصدر مقرب يكشف حقيقة إصابة هبة مجدي بالسرطان |خاص
تصعيد إسرائيلي جديد.. سموتريتش يضغط لإطلاق الاستيطان في قطاع غزة
أحمد موسى : ثورة 30 يونيو أنقذت مصر من حكم التنظيم الإرهابي
قذيفة صاروخية .. اليابان يحرز هدف التقدم في شباك البرازيل بالمونديال
مي كساب تدعم هبة مجدي في محنة مرضها بكلمات مؤثرة
توتر متصاعد.. نائب وزير الخارجية الإيراني يهاجم تصريحات ماكرون بشأن مضيق هرمز
بعد إصابة هبة مجدي.. ماذا يحدث للجسم أثناء العلاج الكيميائي؟ أطباء يوضحون
هؤلاء وحدهم المعفيون من ضريبة التصرفات العقارية.. اعرف التفاصيل
30 يونيو | 61 مدينة جديدة وملايين الوحدات السكنية..تفاصيل أكبر طفرة عمرانية في تاريخ مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

قذيفة صاروخية .. اليابان يحرز هدف التقدم في شباك البرازيل بالمونديال

كايشو سانو
كايشو سانو
حسن العمدة

أحرز منتخب اليابان الهدف الأول فى شباك البرازيل من عمر الشوط الأول، في المباراة التي تجمع المنتخبين حالياً على ملعب إستاد إن أر جي في دور الـ32، ضمن منافسات كأس العالم 2026.

وجاء هدف اليابان في الدقيقة 29، بعد تلاعب كايشو سانو لاعب منتخب اليابان بمدافعي منتخب البرازيل، وأطلق تسديدة رائعة من على حافة منطقة الجزاء سكنت الزاوية اليسرى السفلية.

وجاء تشكيل البرازيل كالتالي:
 

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: دانيلو، ماركينيوس، جابرييل ماجالهايس، دوجلاس سانتوس.

خط الوسط: برونو جيماريش، كاسيميرو، لوكاس باكيتا.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، ماتيوس كونيا، ريان.

وجاء تشكيل منتخب اليابان كالتالي:

حراسة المرمى: زيون سوزوكي.
خط الدفاع: شوجو تانيجوتشي، تاكيهيرو تومياسو، هيروكي إيتو.
خط الوسط: ريتسو دوان، كايشو سانو، دايتشي كامادا، كيتو ناكامورا.
خط الهجوم: جونيا إيتو، أياسي أويدا، دايزين مايدا.

منتخب اليابان البرازيل كأس العالم 2026 كأس العالم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المستشار هشام بدوي ، رئيس مجلس النواب

مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون الضريبة على الدخل

البنزين

آخر تحديث.. أسعار البنزين والسولار اليوم

طارق التلمساني

بعد تصدر طارق التلمساني التريند .. 7 أسباب تؤدي إلى فقدان البصر

اسعار الدواجن اليوم

ارتفاع أسعار الفراخ البيضاء والبيض اليوم الاثنين.. وصلت كام؟

الذهب

اشتري ذهب لو معاك فلوس.. الشعبة توجه رسالة عاجلة ومفاجأة بنهاية 2026

الخبز

حقيقة تطبيق الدعم النقدي بداية من يوليو.. ورفع سعر الخبز لـ 150 قرشًا

الفراخ

الفراخ نزلت تانى.. أسعار الدواجن والبيض اليوم

المنشور

يتاجر في المخدرات.. الداخلية تكشف تفاصيل وفاة لاعب المصارعة المحبوس

ترشيحاتنا

منتخب مصر

إبراهيم حسن : مران منتخب مصر اليوم استعدادًا لمواجهة أستراليا في دور الـ32 بالمونديال

زيزو وزوجته

زوجة زيزو تثير الجدل بمنشور جديد في أحدث ظهور

محمود عاشور

محمود عاشور حكمًا مساعدًا لتقنية الفيديو في لقاء المكسيك والإكوادور

بالصور

بعد إصابة هبة مجدي.. ماذا يحدث للجسم أثناء العلاج الكيميائي؟ أطباء يوضحون

بعد إصابة هبة مجدي.. ماذا يحدث للجسم أثناء العلاج الكيميائي؟ أطباء يوضحون أشهر الآثار الجانبية وكيفية التعامل معها
بعد إصابة هبة مجدي.. ماذا يحدث للجسم أثناء العلاج الكيميائي؟ أطباء يوضحون أشهر الآثار الجانبية وكيفية التعامل معها
بعد إصابة هبة مجدي.. ماذا يحدث للجسم أثناء العلاج الكيميائي؟ أطباء يوضحون أشهر الآثار الجانبية وكيفية التعامل معها

بعد الحكم على نرمين طارق وتغريمها.. 8 أخطاء قانونية قد توقع أي بلوجر في ورطة

بعد الحكم على نرمين طارق.. 8 أخطاء قانونية قد توقع أي بلوجر في ورطة
بعد الحكم على نرمين طارق.. 8 أخطاء قانونية قد توقع أي بلوجر في ورطة
بعد الحكم على نرمين طارق.. 8 أخطاء قانونية قد توقع أي بلوجر في ورطة

قائد قوات الدفاع الجوي: لدينا أحدث الإمكانيات والأنظمة لحماية سماء مصر

الفريق ياسر الطودي
الفريق ياسر الطودي
الفريق ياسر الطودي

أخطاء شائعة تدمر تكييف السيارة في الصيف.. تجنبها لتفادي الأعطال المكلفة

أخطاء شائعة تدمر تكييف السيارة في الصيف.. تجنبها لتفادي الأعطال المكلفة
أخطاء شائعة تدمر تكييف السيارة في الصيف.. تجنبها لتفادي الأعطال المكلفة
أخطاء شائعة تدمر تكييف السيارة في الصيف.. تجنبها لتفادي الأعطال المكلفة

فيديو

الفريق ياسر الطودي

قائد قوات الدفاع الجوي: لدينا أحدث الإمكانيات والأنظمة لحماية سماء مصر

الإعلامية سهير شلبي

انهيار سهير شلبي أثناء تشييع جنازة شقيقها.. والعزاء غدا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: دردشة على القهوة.. حكاية 10 سنين غيرت شكل مصر

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرحلة الأسرية تبنى على الفضل لا العدل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعادة تشكيل العالم.. حين تسقط القواعد ويُعاد توزيع النفوذ بالقوة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر ورسالتها الإنسانية

د. محمد عسكر، إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: الذكاء الاصطناعي بين الثورة التكنولوجية وحدود السيطرة البشرية

المزيد