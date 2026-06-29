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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسوان يعتمد قواعد تنسيق القبول بمدارس التعليم الثانوى العام والفنى للعام الدراسى 2026/2027..صور

جهود محافظة أسوان
جهود محافظة أسوان
محمد عبد الفتاح

إعتمد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان قواعد تنسيق قبول الطلاب بمدارس المرحلة الثانوية سواء بالتعليم العام أو الخدمات أو التعليم الفنى للعام الدراسى 2026/2027 ، وذلك للطلاب الحاصلين على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسى .

تنسيق متوازن يراعى رغبات الطلاب وإحتياجات التعليم

وأكد المهندس عمرو لاشين على أن قواعد التنسيق الجديدة تم وضعها بما يحقق التوازن بين رغبات الطلاب الناجحين فى الشهادة الإعدادية وإمكانات المدارس المختلفة ، مشيراً إلى أن الحد الأدنى للقبول بمدارس التعليم الثانوى العام سيكون 220 درجة ، فيما سيكون الحد الأدنى للقبول بالثانوى العام للخدمات 190 درجة ، بينما الحد الأدنى للقبول بمدارس التعليم الفنى الصناعى والزراعى والتجارى والمزدوج سيتراوح ما بين 140 درجة إلى 240 درجة وفقاً لنوعية المدرسة ونظام الدراسة بها ، بما يتيح تنوعاً مناسباً أمام الطلاب للإلتحاق بالمسارات التعليمية المختلفة .

تحقيق العدالة والشفافية فى إجراءات القبول

جاء ذلك أثناء عرض الدكتور ربيع أبو يوسف مدير مديرية التربية والتعليم لقواعد التنسيق على محافظ أسوان ، حيث إطمأن المحافظ على مراعاة التنوع فى تنسيق القبول بمدارس التعليم الثانوى العام والفنى ، بما يتناسب مع أعداد الطلاب الناجحين وإحتياجات سوق العمل .

تنسيق القبول

وشدد محافظ أسوان على ضرورة الإلتزام بتطبيق قواعد القبول بكل شفافية وعدالة ، مع متابعة أعمال لجان قبول وتحويل الطلاب والمعلمين بين المدارس ، بما يضمن إنضباط وإستقرار العملية التعليمية .

دعم تطوير التعليم والإرتقاء بمستوى الخدمات التعليمية

وأشار المهندس عمرو لاشين إلى أن الإهتمام بقطاع التعليم يأتى ضمن أولويات المحافظة لتحقيق التنمية البشرية والإستثمار فى أبنائها من خلال توفير بيئة تعليمية مستقرة ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للطلاب بمختلف المراحل التعليمية .

الخلاصة :

يأتى إعتماد قواعد تنسيق القبول بمدارس التعليم الثانوى العام والفنى بأسوان للعام الدراسى الجديد فى إطار حرص المحافظة على تحقيق العدالة بين الطلاب ، وتنظيم العملية التعليمية ، بما يدعم بناء جيل قادر على مواصلة مسيرة التنمية وفق رؤية مصر 2030 .

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