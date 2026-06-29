محافظ أسوان يوجه بسرعة إزالة التعديات والإشغالات لمبان مخالفة

وجه المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بسرعة إزالة كافة التعديات والإشغالات ، وذلك تأكيداً على هيبة الدولة وتطبيق القانون والحفاظ على الشكل الحضارى لعاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية .

إزالة التعديات ومنع أى مظاهر عشوائية

وأكد المهندس عمرو لاشين أن المحافظة لن تسمح بأى إستغلال غير قانونى للمواقع الحيوية ، مشدداً على التعامل الفورى مع أى إشغالات أو تعديات ، خاصة بعد محاولة البعض إقامة كافتيريات ومحلات غير مرخصة بالمنطقة المحيطة بمبنى مديرية الأمن القديم ، مع تحرير محاضر سرقة التيار الكهربائى ومياه الشرب للمخالفين .

رفع الإشغالات وتحسين المظهر العام

وشدد محافظ أسوان على ضرورة رفع كافة الإشغالات والمخلفات والتراكمات الموجودة بالمنطقة ، مع تكثيف أعمال النظافة ورفع كفاءة الموقع بما يتناسب مع القيمة الحضارية والجمالية لكورنيش النيل ، باعتباره أحد أهم الواجهات السياحية للمحافظة .

جهود متنوعة

حل مشكلة تسريب المياه ورفع كفاءة المنطقة

كما وجه المحافظ مسئولى شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسرعة التدخل لحل مشكلة تسريب المياه بالمنطقة المحيطة ، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرارها والحفاظ على سلامة البنية التحتية والمظهر العام .

دعم جهود تطوير كورنيش النيل والحفاظ على الهوية الحضارية لأسوان

وأشار محافظ أسوان إلى أن تطوير المناطق الحيوية والحفاظ على الشكل الجمالى يأتى ضمن خطة المحافظة للإرتقاء بمستوى الخدمات وتحسين جودة الحياة للمواطنين ، بالتوازى مع دعم القطاع السياحى وتعزيز مكانة أسوان كواجهة حضارية وسياحية متميزة .

الخلاصة:

تأتى توجيهات محافظ أسوان بإزالة التعديات والإشغالات بمحيط مديرية الأمن القديم تأكيداً على إستمرار جهود المحافظة فى فرض الإنضباط والحفاظ على الممتلكات العامة ، وتحقيق الإنضباط العمرانى بما يليق بمكانة زهرة الجنوب .