قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
30 يونيو | 61 مدينة جديدة وملايين الوحدات السكنية..تفاصيل أكبر طفرة عمرانية في تاريخ مصر
وزير التموين: العلاقات المصرية السلوفينية تشهد زخمًا متزايدًا
بث مباشر.. أحمد موسى يستعرض السجل الأسود لجماعة الإخوان الإرهابية
الأهلي يبدأ مفاوضاته لضم علي علوان.. والسيلية القطري يحدد 3 ملايين دولار للموافقة على البيع
سعر الذهب في مصر اليوم الإثنين 29 يونيو 2026 يقفز 20 جنيها
السعودية: التعاون الدولي ضرورة لمواجهة تحديات الأمن المائي عالميا
فرنسا بمجلس الأمن: عقوبات جديدة ضد المسئولين عن عنف المستوطنين في الضفة الغربية
نصائح من الارصاد لتفادي تأثيرات درجات الحرارة المرتفعة خلال فصل الصيف
عرضوا حياة المواطنين للخطر.. القبض على قائدى 4 سيارات فى حفل زفاف
مجانا .. قنا تخصص 13 شاشة عملاقة لمشاهدة مباريات المنتخب بكأس العالم
الساحر الغاني يفجر مفاجأة لمصر بشأن مباراة الأرجنتين .. ماذا يحدث؟
وكيل إعلام النواب: ضياء رشوان أكد عدم تعيين مستشارين له حتى الآن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسوان يوجه بسرعة إزالة التعديات والإشغالات لمبان مخالفة

جهود محافظة أسوان
جهود محافظة أسوان
محمد عبد الفتاح

وجه المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بسرعة إزالة كافة التعديات والإشغالات  ، وذلك تأكيداً على هيبة الدولة وتطبيق القانون والحفاظ على الشكل الحضارى لعاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية .

إزالة التعديات ومنع أى مظاهر عشوائية
وأكد المهندس عمرو لاشين أن المحافظة لن تسمح بأى إستغلال غير قانونى للمواقع الحيوية ، مشدداً على التعامل الفورى مع أى إشغالات أو تعديات ، خاصة بعد محاولة البعض إقامة كافتيريات ومحلات غير مرخصة بالمنطقة المحيطة بمبنى مديرية الأمن القديم ، مع تحرير محاضر سرقة التيار الكهربائى ومياه الشرب للمخالفين .

رفع الإشغالات وتحسين المظهر العام
وشدد محافظ أسوان على ضرورة رفع كافة الإشغالات والمخلفات والتراكمات الموجودة بالمنطقة ، مع تكثيف أعمال النظافة ورفع كفاءة الموقع بما يتناسب مع القيمة الحضارية والجمالية لكورنيش النيل ، باعتباره أحد أهم الواجهات السياحية للمحافظة .

جهود متنوعة

حل مشكلة تسريب المياه ورفع كفاءة المنطقة
كما وجه المحافظ مسئولى شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسرعة التدخل لحل مشكلة تسريب المياه بالمنطقة المحيطة ، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرارها والحفاظ على سلامة البنية التحتية والمظهر العام .

دعم جهود تطوير كورنيش النيل والحفاظ على الهوية الحضارية لأسوان
وأشار محافظ أسوان إلى أن تطوير المناطق الحيوية والحفاظ على الشكل الجمالى يأتى ضمن خطة المحافظة للإرتقاء بمستوى الخدمات وتحسين جودة الحياة للمواطنين ، بالتوازى مع دعم القطاع السياحى وتعزيز مكانة أسوان كواجهة حضارية وسياحية متميزة .

الخلاصة:
تأتى توجيهات محافظ أسوان بإزالة التعديات والإشغالات بمحيط مديرية الأمن القديم تأكيداً على إستمرار جهود المحافظة فى فرض الإنضباط والحفاظ على الممتلكات العامة ، وتحقيق الإنضباط العمرانى بما يليق بمكانة زهرة الجنوب .

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المستشار هشام بدوي ، رئيس مجلس النواب

مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون الضريبة على الدخل

البنزين

آخر تحديث.. أسعار البنزين والسولار اليوم

طارق التلمساني

بعد تصدر طارق التلمساني التريند .. 7 أسباب تؤدي إلى فقدان البصر

اسعار الدواجن اليوم

ارتفاع أسعار الفراخ البيضاء والبيض اليوم الاثنين.. وصلت كام؟

الذهب

اشتري ذهب لو معاك فلوس.. الشعبة توجه رسالة عاجلة ومفاجأة بنهاية 2026

الخبز

حقيقة تطبيق الدعم النقدي بداية من يوليو.. ورفع سعر الخبز لـ 150 قرشًا

الفراخ

الفراخ نزلت تانى.. أسعار الدواجن والبيض اليوم

المنشور

يتاجر في المخدرات.. الداخلية تكشف تفاصيل وفاة لاعب المصارعة المحبوس

ترشيحاتنا

غزة

مندوب فلسطين بمجلس الأمن: السياسات الإسرائيلية تهدف إلى التهجير وهدم منازل الفلسطينيين

زلزال فنزيولا

الوضع مروع.. الصحة العالمية عن زلزال فنزويلا: احتمال العثور على ناجين آخرين تحت الأنقاض أصبح ضعيفًا

العلاوة

برلمانية تكشف تفاصيل العلاوة الدورية للعاملين بالدولة ونسبة الزيادة

بالصور

بعد الحكم على نرمين طارق وتغريمها.. 8 أخطاء قانونية قد توقع أي بلوجر في ورطة

بعد الحكم على نرمين طارق.. 8 أخطاء قانونية قد توقع أي بلوجر في ورطة
بعد الحكم على نرمين طارق.. 8 أخطاء قانونية قد توقع أي بلوجر في ورطة
بعد الحكم على نرمين طارق.. 8 أخطاء قانونية قد توقع أي بلوجر في ورطة

قائد قوات الدفاع الجوي: لدينا أحدث الإمكانيات والأنظمة لحماية سماء مصر

الفريق ياسر الطودي
الفريق ياسر الطودي
الفريق ياسر الطودي

أخطاء شائعة تدمر تكييف السيارة في الصيف.. تجنبها لتفادي الأعطال المكلفة

أخطاء شائعة تدمر تكييف السيارة في الصيف.. تجنبها لتفادي الأعطال المكلفة
أخطاء شائعة تدمر تكييف السيارة في الصيف.. تجنبها لتفادي الأعطال المكلفة
أخطاء شائعة تدمر تكييف السيارة في الصيف.. تجنبها لتفادي الأعطال المكلفة

بوزن زائد.. مي سليم تخطف الأنظار بإطلالة الشراشيب على طريقة شاكيرا في عروس البحر الإسكندرية

مي سليم تتألق بإطلالة لافتة على شاطئ الإسكندرية
مي سليم تتألق بإطلالة لافتة على شاطئ الإسكندرية
مي سليم تتألق بإطلالة لافتة على شاطئ الإسكندرية

فيديو

الفريق ياسر الطودي

قائد قوات الدفاع الجوي: لدينا أحدث الإمكانيات والأنظمة لحماية سماء مصر

الإعلامية سهير شلبي

انهيار سهير شلبي أثناء تشييع جنازة شقيقها.. والعزاء غدا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: دردشة على القهوة.. حكاية 10 سنين غيرت شكل مصر

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرحلة الأسرية تبنى على الفضل لا العدل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعادة تشكيل العالم.. حين تسقط القواعد ويُعاد توزيع النفوذ بالقوة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر ورسالتها الإنسانية

د. محمد عسكر، إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: الذكاء الاصطناعي بين الثورة التكنولوجية وحدود السيطرة البشرية

المزيد