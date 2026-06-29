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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسوان يواصل المتابعة الميدانية لجهود احتواء تداعيات غرق صندل نهرى ببحيرة ناصر.. شاهد

جهود محافظة أسوان
جهود محافظة أسوان
محمد عبد الفتاح

واصل المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان متابعته الميدانية لجهود إحتواء تداعيات غرق صندل نهرى ببحيرة ناصر، وذلك من داخل ميناء السد العالى شرق، لمتابعة الإجراءات الجارية للتعامل مع الموقف بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

متابعة مستمرة لأعمال سحب العينات وتحليلها لضمان سلامة المسطح المائى
وإستمع محافظ أسوان خلال جولته إلى شرح تفصيلى من الجهات المختصة حول جهود اللجنة المشتركة من وزارات الموارد المائية والرى والبيئة والصحة، وهيئة السد العالى وخزان أسوان، لمواصلة أعمال سحب العينات اليومية من محيط موقع غرق الصندل بشرق وغرب بحيرة ناصر، وإجراء التحاليل اللازمة بشكل مستمر لعرض النتائج أولاً بأول بما يسهم فى سرعة احتواء أى آثار بيئية ناتجة عن الحادث.

جهود

ممثل من الشركة المالكة للصندل :
والذى أفاد بقيام الشركة بتجهيز الغطاسين والمعدات لسرعة إنتشال الصندل ، كما تم إنتشال شكائر الأسمنت ، والتى وضح أنها لم تتسرب إليها المياه حيث أن طبيعة تغليفها تمنع دخول المياه إليها ، وتضمن تحولها إلى الحالة الصلبة داخل الشيكارة .

تحركات عاجلة للتعامل مع بقعة الزيت ومنع إنتشارها
وأشاد المهندس عمرو لاشين بسرعة إستجابة مختلف الجهات المعنية، حيث تم الدفع بفرق فنية من إدارة البيئة وجهاز شؤون البيئة ومديرية الصحة إلى موقع الحادث للتعامل الفورى مع بقعة الزيت الناتجة عن تسرب الوقود من خزان الصندل الغارق على عمق 15 متر ، مؤكداً على إستمرار تكثيف الجهود الميدانية لأعمال الإحتواء والمعالجة ، مع إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحد من إنتشارها والحفاظ على سلامة البيئة المائية ببحيرة ناصر .

تنسيق كامل بين الجهات المعنية للسيطرة على الموقف
وأشار عمرو لاشين إلى أن التعامل مع تداعيات الواقعة يتم فى إطار المتابعة المستمرة والتنسيق الكامل مع الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، ووزارات النقل والموارد المائية والرى والبيئة ، وهيئة النقل النهرى ، والهيئة العامة للسد العالى وخزان أسوان لضمان سرعة تنفيذ الإجراءات اللازمة والسيطرة على الموقف.

تأتى المتابعة الميدانية لمحافظ أسوان لجهود احتواء تداعيات غرق الصندل النهرى ببحيرة ناصر فى إطار الحرص على الحفاظ على الموارد المائية والبيئية، وتعزيز سرعة الإستجابة والتنسيق بين كافة الجهات المعنية بما يضمن حماية المسطح المائى وسلامة المواطنين.

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