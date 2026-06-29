جامعة أسوان تشارك في اجتماع المجلس الأعلى للجامعات

شارك الدكتور لؤي سعد الدين نصرت القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان في فاعليات الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور عبدالعزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، والدكتور مصطفي رفعت الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات وبحضور رؤساء الجامعات.

أكد الدكتور لؤي سعد الدين نصرت أن الجامعة تواصل تنفيذ رؤيتها الاستراتيجية الداعمة لخطط الدولة المصرية في مجالات التنمية المستدامة وخدمة المجتمع وتعزيز الدور الإقليمي للتعليم العالي المصري داخل القارة الإفريقية.

وأوضح أن جامعة أسوان أولت اهتمامًا كبيرًا بتكثيف القوافل الطبية والتنموية الشاملة، تنفيذًا لتوجيهات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حيث نجحت الجامعة خلال الفترة الماضية في تنظيم العديد من القوافل الطبية والتوعوية داخل مختلف قرى ومراكز محافظة أسوان، إلى جانب مشاركتها الفاعلة في القوافل الموجهة إلى عدد من الدول الإفريقية، بما يعكس الدور الريادي للجامعة في دعم جهود الدولة المصرية لتعزيز التعاون والتنمية بالقارة السمراء.

جهود جامعية

وقال القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان أنه تأتى مشاركتنا في اجتماعات المجلس الأعلى للجامعات تأكيدًا على التزام جامعة أسوان بتنفيذ توجهات الدولة ووزارة التعليم العالي نحو تعزيز دور الجامعات في خدمة المجتمع والتنمية المستدامة. وقد حرصت الجامعة على توسيع نطاق القوافل الطبية والتنموية داخل مصر وخارجها، خاصة في الدول الإفريقية، انطلاقًا من مسؤوليتها المجتمعية ورسالتها الإقليمية.

وأضاف "نصرت" أن جامعة أسوان تمتلك خصوصية أكاديمية متميزة بفضل تنوع تخصصاتها، وخاصة في المجالات الهندسية والطاقة، حيث تضم كلية الهندسة وكلية هندسة الطاقة، وهو ما يتكامل مع المكانة العالمية التي تتمتع بها محافظة أسوان باعتبارها عاصمة للطاقة الشمسية في مصر، ونعمل باستمرار على ربط مخرجات التعليم بسوق العمل من خلال تطوير البرامج الأكاديمية والتدريب العملي والشراكات مع القطاعات الإنتاجية والصناعية، بما يسهم في إعداد خريجين قادرين على المنافسة محليا وإقليميا ودوليا.

وأضاف الدكتور لؤي نصرت أن جامعة أسوان مستمرة في دعم جهود الابتكار والبحث العلمي والمشروعات الخضراء الذكية، بما يتوافق مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة، ويعزز من مكانة الجامعة كبيت خبرة علمي وتنموي يخدم المجتمع المصري والإفريقي.