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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسوان يتفقد مستشفى الصحة النفسية وعلاج الإدمان بالسد العالى شرق لرفع كفاءة المستشفى

جهود محافظة أسوان
جهود محافظة أسوان
محمد عبد الفتاح

حرص المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان على تفقد مستشفى أسوان للصحة النفسية وعلاج الإدمان بمنطقة السد العالى شرق ، وذلك فى إطار المتابعة المستمرة للمنشآت الصحية ودعم جهود تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين ، وتوفير فرص علاجية لمتعافى الإدمان فى المحافظة بما يتواكب مع مستهدفات الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 ، ورؤية أسوان 2040 للإرتقاء بجودة الحياة والإستثمار فى رأس المال البشرى .

رفع كفاءة المستشفى وتطوير الخدمات العلاجية المقدمة
أكد المهندس عمرو لاشين أن المحافظة تستهدف تنفيذ رفع كفاءة مستشفى أسوان للصحة النفسية وعلاج الإدمان بالتنسيق مع الأمانة العامة للصحة النفسية ، ومن خلال مؤسسات العمل الأهلى ، والمقامة على مساحة 20 ألف م2 ، بما يساهم فى تحسين بيئة العمل وتقديم خدمة علاجية متطورة للمرضى ، مشيراً إلى أن أعمال التطوير ستشمل الأقسام الداخلية والمعامل والصيدلية والملعب وغرف الإقامة .

جهود متنوعة

زيادة الطاقة الإستيعابية لخدمة أهالى أسوان
وأوضح محافظ أسوان أن أعمال التطوير تستهدف زيادة الطاقة الإستيعابية للمستشفى من 83 سريراً إلى 97 سريراً ، بما يتيح إستقبال أعداد أكبر من الحالات المرضية فى تخصصات الصحة النفسية وعلاج الإدمان ، وتوفير مستوى أفضل من الرعاية الطبية والعلاجية .

التوسع فى الخدمات الطبية ودعم منظومة الصحة بالمحافظة
وأضاف المهندس عمرو لاشين أنه بالتوازى مع أعمال التطوير سيتم ضم الموقع المخصص للمركز الطبى الحضرى كتوسعات جديدة للمستشفى ، بما يساهم فى زيادة أعداد المعامل والعيادات والمبانى والصيدلية ، ورفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين .

ويدعو المحافظ جميع الجهات والهيئات الراغبة فى المساعدة فى تطوير المستشفى التنسيق مع المحافظة فى هذا الأمر .

تأتى جولة محافظ أسوان بمستشفى الصحة النفسية وعلاج الإدمان تأكيداً على إهتمام المحافظة بتطوير المنشآت الصحية والإرتقاء بمستوى الخدمات الطبية ، ودعم جهود بناء الإنسان وتحقيق أهداف رؤية أسوان 2040 نحو مستقبل أكثر تنمية وإستدامة لأبناء زهرة الجنوب .

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