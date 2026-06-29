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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسوان: رؤية 2040 تستهدف تحويل زهرة الجنوب لمركز إقليمى يربط مصر بالقارة الإفريقية

جهود محافظة أسوان
جهود محافظة أسوان
محمد عبد الفتاح

شارك المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان فى إجتماع مجلس جامعة أسوان رقم (168) برئاسة الدكتور لؤى سعد الدين القائم بأعمال رئيس الجامعة ، وبحضور نواب رئيس الجامعة ، وعمداء الكليات ، وأعضاء هيئة التدريس ، وذلك فى إطار حرص المحافظة على تعزيز التعاون والتنسيق مع المؤسسات الأكاديمية لدعم جهود التنمية وخدمة المجتمع الأسوانى .

جامعة أسوان شريك أساسى فى بناء مستقبل المحافظة

أكد المهندس عمرو لاشين أن جامعة أسوان تمثل صرحاً علمياً ومنارة فكرية وركيزة أساسية فى منظومة التنمية بالمحافظة ، مشيراً إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تضافر جهود الجهاز التنفيذى والجامعات ومراكز البحث العلمى لتحقيق أهداف الدولة نحو بناء الجمهورية الجديدة  ، وأن الجامعة تعد بيت الخبرة الأول للمحافظة بما تمتلكه من كوادر علمية متخصصة وإمكانيات بحثية قادرة على تقديم حلول عملية للتحديات التى تواجه قطاعات العمل المختلفة .

دعم رؤية مصر 2030 ورؤية أسوان 2040 للإستثمار فى رأس المال البشرى

وأشار المهندس عمرو لاشين إلى أن ما تشهده الدولة المصرية من مشروعات قومية وتنموية فى مختلف المجالات جاء نتيجة لمسيرة البناء التى انطلقت بعد ثورة 30 يونيو المجيدة ، والتى نحتفل بذكراها الثالثة عشر ، مؤكداً أن محافظة أسوان تعمل بخطى ثابتة لتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030 ، بالتوازى مع رؤية أسوان 2040 للاستثمار فى رأس المال البشرى ، بما يسهم فى ترسيخ مكانة المحافظة كعاصمة للشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية.

التعاون بين المحافظة والجامعة لدعم التنمية والإستثمار

وأضاف محافظ أسوان أن التعاون مع جامعة أسوان يمثل محوراً رئيسياً فى تنفيذ خطط التنمية فى مجالات البحث العلمى والابتكار وتأهيل الشباب وربط مخرجات التعليم بإحتياجات سوق العمل .

وإستعرض المهندس عمرو لاشين رؤية أسوان 2040 لتحويل زهرة الجنوب إلى مركز إقليمى متكامل يربط مصر بالقارة الإفريقية عبر المحافظة .

مشروعات تنموية لتعزيز مكانة أسوان الإقتصادية

وأوضح المحافظ أن رؤية المحافظة تتضمن تنفيذ محاور استثمارية متعددة ، من بينها تطوير الطرق اللوجستية ودعم الصناعات الزراعية والغذائية والتعدينية والسياحية ، مشيراً إلى اللقاءات التى تم عقدها مع المستثمرين ورجال الأعمال لدفع عجلة التنمية وزيادة فرص الإستثمار ، وأن جهود المحافظة فى تطوير قرى العون الغذائى بعد نقل تبعيتها للمحافظة من وزارة الزراعة تهدف تحقيق الإستغلال الأمثل لها ودعم صغار المزارعين ورواد الأعمال .

دعم الشباب والبحث العلمى وخدمة المجتمع

وأكد المهندس عمرو لاشين أن المحافظة تسعى بالتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات المعنية لدعم الشباب والمبتكرين ورواد الأعمال ، لافتاً إلى الإعداد لتنظيم مؤتمر موسع لرواد الأعمال خلال الفترة القادمة بمشاركة نخبة من المتخصصين  ، مضيفاً أنه فى إطار بروتوكول التعاون بين محافظتى أسوان والوادى الجديد بقيادة الدكتورة حنان مجدى ، سيتم تخصيص مساحة 16 فداناً بالوادى الجديد لتنفيذ دراسات وأبحاث خاصة بكلية الزراعة بجامعة أسوان.

تقدير جهود الدولة فى دعم مشروعات أسوان

وخلال الاجتماع وجه محافظ أسوان الشكر للفريق كامل الوزير وزير النقل على الدعم المقدم للمحافظة ، من خلال رفع كفاءة ورصف 25 كم بالطريق الصحراوى ، بجانب الإسراع بمعدلات تنفيذ مشروع القطار السريع (أكتوبر / أبو سمبل) بطول 1100 كم  .

جامعة أسوان تؤكد إستمرار دورها فى خدمة المجتمع

من جانبه أكد الدكتور لؤى سعد الدين القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان استمرار التعاون مع محافظة أسوان وتقديم كافة أوجه الدعم لاستكمال مسيرة العمل والتنمية داخل زهرة الجنوب ، وتعزيز دور الجامعة فى خدمة المجتمع وتنمية البيئة  ، مع أهمية تعريف طلاب الجامعة برؤية أسوان 2040 ، بما يساهم فى رفع الوعى لديهم بالمشروعات المستقبلية التى تشهدها المحافظة.

تأتى مشاركة محافظ أسوان فى إجتماع مجلس الجامعة تأكيداً على قوة الشراكة بين المحافظة والمؤسسات الأكاديمية ، ودور الجامعة كشريك إستراتيجى فى دعم التنمية المستدامة ، وتأهيل الكوادر البشرية ، وبناء مستقبل أفضل لأبناء زهرة الجنوب .

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