حزب الغد: افتتاح الأوكتاجون يجسد قوة الدولة ورؤيتها لبناء مستقبل أكثر أمنا واستقرارا

أكد المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، أن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لـ مقر القيادة الاستراتيجية للدولة المصرية (الأوكتاجون) في العاصمة الجديدة، يمثل محطة وطنية فارقة، ويعكس حجم التطور الذي شهدته الدولة المصرية في بناء مؤسساتها الاستراتيجية، بما يعزز قدرتها على حماية الأمن القومي ومواجهة مختلف التحديات بكفاءة واقتدار.

افتتاح مقر الأوكتاجون

وأضاف رئيس حزب الغد أن هذا الصرح العملاق ليس مجرد منشأة عسكرية حديثة، بل هو تجسيد لرؤية الدولة المصرية في بناء منظومة متكاملة تعتمد على أحدث نظم القيادة والسيطرة وإدارة الأزمات، بما يواكب التطورات العالمية ويؤكد أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو امتلاك أدوات القوة الشاملة التي تحفظ أمنها واستقرارها.

وأشار موسى مصطفى موسى إلى أن القيادة السياسية أولت اهتمامًا كبيرًا بتطوير قدرات الدولة ومؤسساتها، وفي مقدمتها القوات المسلحة، باعتبارها الدرع الحامي للوطن، مؤكدًا أن افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية يعكس التخطيط العلمي والرؤية المستقبلية التي تنتهجها الدولة في إدارة ملفات الأمن والدفاع، بما يرسخ مكانة مصر الإقليمية والدولية.



تطوير البنية التحتية

وأوضح أن ما تحقق من إنجازات في مجال تطوير البنية التحتية الاستراتيجية والعسكرية خلال السنوات الأخيرة، يؤكد أن الجمهورية الجديدة تُبنى على أسس قوية، وأن الاستثمار في الأمن القومي هو استثمار في مستقبل الوطن والأجيال القادمة، مشددًا على أن امتلاك منظومات قيادة حديثة يرفع من كفاءة مؤسسات الدولة في التعامل مع المتغيرات الإقليمية والدولية.

واختتم رئيس حزب الغد تصريحاته بالتأكيد على أن افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية للدولة المصرية يبعث برسالة طمأنة للشعب المصري ورسالة قوة إلى العالم، مفادها أن مصر تمتلك قيادة واعية ومؤسسات وطنية قوية قادرة على حماية مقدرات الدولة وصون أمنها القومي، مثمنًا جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي في بناء دولة حديثة تمتلك أسباب القوة والتنمية والاستقرار.