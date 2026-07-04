نائب محافظ الوادي الجديد يتفقّد مقارّ بيوت الطالبات بمدينة الخارجة

في ضوء توجيهات السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد بتقديم الرعاية اللائقة ومتابعة جودة الخدمات المقدمة للطلاب الوافدين، تفقّد السيد محمد كجك نائب المحافظ، اليوم، وحدات سكن الطالبات المميز التابع لمؤسسة التكافل الاجتماعي بمدينة الخارجة، يرافقه الأستاذ محمد منير مدير عام التضامن الاجتماعي بالمحافظة.

وأجرى كجك جولةً مُوسعة للاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة، التقى خلالها عددًا من الطالبات المقيمات بالسكن للتعرف على آرائهم حول الإقامة واحتياجاتهم لتحسين جودة الخدمات المُقدمة. كما حرص على تفقّد مطبخ بنك الطعام المخصص لإعداد الوجبات للطلاب، واطلع على آلية العمل ومستوى التجهيزات ومدى الالتزام بمعايير الجودة وسلامة الغذاء.

ووجّه نائب المحافظ بالحفاظ على مستوى الخدمة المُقدّمة، والمتابعة الدورية لأعمال النظافة والصيانة والتعامل الفوري مع أي ملاحظات أو شكاوى واردة تيسيرًا على الطلاب المغتربين.