تغطية خاصة| الحكومة تبدأ تحويل 1.1 مليون عداد كودي إلى قانوني

قدمت مذيعة صدى البلد الإخبارى إيمان عبد اللطيف تفاصيل تحويل 1.1 مليون عداد إلى قانوني حيث يشهد ملف العدادات الكودية تطورات متسارعة خلال الفترة الأخيرة، في ظل تحركات حكومية وبرلمانية تستهدف إنهاء الأزمة التي تمس ملايين المواطنين، خاصة مع ارتباطها بتقنين أوضاع الوحدات السكنية وإجراءات التصالح على مخالفات البناء.





وتسعى الدولة إلى دمج المشتركين داخل المنظومة الرسمية للكهرباء، من خلال تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية، بما يضمن استقرار الخدمة وتحقيق العدالة في محاسبة المواطنين على استهلاك الكهرباء.

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن الحكومة اتخذت خطوات إيجابية خلال الفترة الماضية لمعالجة أزمة العدادات الكودية، مشيرًا إلى أن وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أعلن نجاح الوزارة في تحويل نحو 1.1 مليون عداد كودي إلى عدادات قانونية، في إطار خطة متكاملة لتقنين أوضاع المشتركين.

وأوضح، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار" على قناة صدى البلد، أن هذه الخطوة تمثل بداية حقيقية لإنهاء الملف بصورة تدريجية، بما يخفف الأعباء عن المواطنين ويضمن حصولهم على الخدمة بصورة قانونية.