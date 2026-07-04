حزب إرادة جيل: الأوكتاجون عنوان لقوة الدولة ورسالة أن أمن مصر لا يقبل المساومة

أكد المهندس إبراهيم ضيف، نائب رئيس حزب إرادة جيل، أن افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية للدولة المصرية (الأوكتاجون) يعد إنجازًا وطنيًا جديدًا يعكس الرؤية المستقبلية التي تنتهجها القيادة السياسية لبناء دولة قوية تمتلك أحدث منظومات القيادة والسيطرة، بما يواكب التطورات العالمية ويعزز قدرة مؤسسات الدولة على إدارة مختلف الملفات الاستراتيجية بكفاءة واقتدار.

افتتاح الأوكتاجون

وقال “ضيف” إن هذا الصرح العملاق يجسد حجم الاستثمار الذي قامت به الدولة في تطوير قدراتها المؤسسية والعسكرية، مؤكدًا أن القيادة الاستراتيجية أصبحت إحدى الركائز الأساسية في منظومة الأمن القومي المصري، لما توفره من إمكانات متطورة لإدارة الأزمات واتخاذ القرار بصورة دقيقة وسريعة.

وأضاف أن الجمهورية الجديدة لا تعتمد فقط على بناء الطرق والمدن الجديدة، وإنما تسير بالتوازي في بناء مؤسسات الدولة السيادية والاستراتيجية، وهو ما يعكس فكرًا شاملًا يربط بين التنمية والأمن باعتبارهما وجهين لعملة واحدة، مؤكدًا أن الدول القوية تبدأ دائمًا ببناء مؤسساتها القادرة على حماية مكتسباتها.

مقر القيادة الاستراتيجية

وأشار نائب رئيس حزب إرادة جيل إلى أن افتتاح هذا المقر يبعث برسالة ثقة واطمئنان للمواطن المصري بأن الدولة تمتلك من الإمكانات والخبرات ما يؤهلها للحفاظ على أمنها واستقرارها مهما كانت التحديات، كما يبعث برسالة احترام إلى العالم بأن مصر دولة قوية تمتلك قرارها الوطني وإرادتها المستقلة.

واختتم ضيف تصريحاته بالتأكيد على أن ما تشهده مصر من تطوير غير مسبوق في مؤسساتها الوطنية يعكس نجاح رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي في بناء دولة عصرية قادرة على حماية حاضرها وصناعة مستقبلها، داعيًا جميع القوى الوطنية إلى الالتفاف خلف مؤسسات الدولة ودعم مسيرة البناء والتنمية.