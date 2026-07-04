إشادات عمالية بافتتاح الأوكتاجون .. رسالة قوة تدعم الأمن والاستثمار والتنمية

حظي افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لمقر القيادة الاستراتيجية الجديد للدولة المصرية "الأوكتاجون" في العاصمة الجديدة بإشادات واسعة من قيادات الحركة العمالية، التي اعتبرت المشروع خطوة تعكس تطور مؤسسات الدولة، وتعزز قدراتها في حماية الأمن القومي ودعم مسيرة التنمية.

وأكد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، برئاسة عبد المنعم الجمل، أن افتتاح "الأوكتاجون" يمثل إنجازًا وطنيًا يجسد مرحلة جديدة في بناء الدولة المصرية الحديثة، ويؤكد أن الجمهورية الجديدة تمضي بخطى ثابتة نحو ترسيخ مقومات القوة الشاملة، وصون الأمن القومي، وحماية مقدرات الوطن.

وأوضح الاتحاد أن "الأوكتاجون" ليس مجرد منشأة عسكرية متطورة، بل يعكس رؤية وطنية تقوم على أن قوة الدولة هي الضمان الحقيقي للاستقرار، وأن السلام لا يتحقق إلا في ظل دولة قوية تمتلك مؤسسات راسخة وجيشًا قادرًا على حماية الوطن.

وأشار إلى أن الدولة المصرية نجحت في تحقيق معادلة متوازنة تجمع بين التنمية الشاملة وتعزيز القدرات الدفاعية، مؤكدًا أن عمال مصر يواصلون دورهم في مواقع الإنتاج باعتبار أن قوة الاقتصاد والإنتاج تمثلان ركيزة أساسية لقوة الدولة.

وفي السياق ذاته، قال مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد نقابات عمال مصر ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والإعلام، إن افتتاح "الأوكتاجون" يمثل محطة فارقة في مسيرة بناء الجمهورية الجديدة، ويعكس رؤية القيادة السياسية في تعزيز قدرات الدولة الشاملة وصون أمنها القومي.

مقر القيادة الاستراتيجية الجديد

وأضاف أن المقر الجديد يمثل منظومة استراتيجية متكاملة تعتمد على أحدث وسائل القيادة والسيطرة، بما يواكب التطورات العالمية ويرفع جاهزية مؤسسات الدولة لمواجهة مختلف التحديات.

وأكد البدوي أن الأمن والاستقرار يمثلان الأساس الحقيقي لاستمرار المشروعات القومية وتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن افتتاح "الأوكتاجون" يبعث برسالة طمأنة للمستثمرين والعالم بأن مصر تمتلك مؤسسات قوية وقدرات استراتيجية متطورة، وهو ما يسهم في جذب الاستثمارات، وتنشيط السياحة، وتوفير فرص العمل، ودعم الاقتصاد الوطني.

من جانبه، أكد كريم عبدالباقي، رئيس النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم ورئيس مجلس إدارة صندوق التأمين للعاملين بالهيئات القضائية والجهات المعاونة لها، أن افتتاح "الأوكتاجون" يعكس حجم التطور الذي وصلت إليه الدولة المصرية في بناء مؤسساتها الحديثة.

وأوضح أن المشروع لا يمثل مجرد مبنى إداري، بل منظومة متكاملة لإدارة الدولة تعتمد على التكنولوجيا الحديثة والتخطيط الدقيق، بما يضمن سرعة التنسيق بين مؤسسات الدولة ورفع كفاءة اتخاذ القرار.

وأضاف أن العاصمة الإدارية الجديدة أصبحت نموذجًا للدولة الحديثة، مشيرًا إلى أن "الأوكتاجون" يجسد رؤية الدولة في تعزيز قدرتها على إدارة الأزمات والتعامل مع مختلف التحديات من خلال منظومة تعتمد على الانضباط وتكامل المعلومات.

واختتم بالتأكيد على أن هذه المشروعات تعكس رؤية الجمهورية الجديدة القائمة على بناء مؤسسات قوية، ودعم التنمية، وترسيخ مكانة مصر إقليميًا ودوليًا.