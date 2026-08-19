قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ضربه بقطعة جلد.. القصة الكاملة لواقعة القبض على أب اعتدى على نجله الصغير في البدرشين
وزيرة الإسكان تتابع تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف بـ«حياة كريمة» في 3 محافظات
أحمد شوبير يكشف كواليس غياب إمام عاشور عن مباريات الأهلي الودية
باكستان: اجتماع رباعي مع وزراء خارجية السعودية ومصر وتركيا في إسطنبول
من رافينيا إلى حمزة عبد الكريم.. ماذا يفكر فليك قبل مواجهة الأهلي؟
7.1 % ارتفاعاً في قيمة الصادرات المصرية لدول العالم خلال النصف الأول من عام 2026
موجة حر جديدة تضرب البلاد.. الأرصاد الجوية تحذر المواطنين
الإمارات: لم نقدم تسهيلات مالية لإيران..وإلغاء إقامات العمالة غير صحيح
ارتفاعات جديدة تضرب أسعار الأسماك اليوم.. الجمبري يقفز والبلطي يبدأ من 68 جنيهاً
إصابة 11 شخصا في انقلاب ميكروباص بطريق العين السخنة
زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب ولاية هايشي شمال غربي الصين
ضربة جديدة للزمالك.."شباب الأهلي الإماراتي" يحسم صفقة خوان بيزيرا مقابل 4 ملايين دولار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع الموقف التنفيذي لمشروع تطهير مصرف كيتشنر بـ 87 مليون يورو

الدكتورة منال عوض
الدكتورة منال عوض
حنان توفيق

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، اجتماعاً بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة لمتابعة الموقف التنفيذي لتقدم الأعمال بمشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر- مكون المخلفات الصلبة- والذي تنفذه الوزارة في محافظات الغربية والدقهلية وكفر الشيخ بتمويل من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة 79 مليون يورو  ومنحة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 8 ملايين يورو.


حضر الاجتماع الدكتور هشام الهلباوي مساعد الوزيرة للمشروعات القومية و الأستاذ ياسر عبدالله رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات والدكتور عبده محمدين مدير وحدة تنفيذ المشروع وممثلي الوحدة وممثلين عن استشاري تنفيذ المشروع من تحالف شركة ليبان كونسلت وريكرى وايجيس. 


وخلال الاجتماع استعرضت وزيرة التنمية المحلية والبيئة  ما تم تنفيذه فيما يخص المشروعات المستهدفة بالمشروع لتطوير منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بالمحافظات المعنية، حيث يستهدف المشروع إنشاء عدد ٥ مصانع لتدوير المخلفات الصلبة فى (دفرة بالغربية وبلقاس بالدقهلية والحامول وكفر الشيخ ودسوق بمحافظة كفر الشيخ ) والتى تهدف إلى تعزيز قدرات المعالجة والتدوير بتلك المحافظات ومن المستهدف الانتهاء من تنفيذ المشروعات بنهاية يناير 2027 ، كما يتضمن المشروع تنفيذ عدد 2 محطة وسيطة وتأهيل وإغلاق المقلب العمومي بقلابشو بمحافظة الدقهلية إلي جانب تطوير 8 جراجات والحملات الميكانيكية بالمحافظات الثلاثة ودعم منظومة جمع ونقل المخلفات بعدد من المعدات المتنوعة ما بين لودر وسيارات جمع ونقل مخلفات بحمولات مختلفة.


ووجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، بضرورة المتابعة الميدانية والمرور على أرض الواقع للوقوف على نسب تنفيذ المشروعات للإنتهاء منها وفقاً للجداول الزمنية المحددة ودخولها الخدمة ضمن منظومة المخلفات الصلبة ، والعمل علي تذليل أي تحديات أو عقبات بالتنسيق مع المحافظات الثلاثة ، بما يسهم في تعزيز جهود الدولة وتحقيق الأهداف البيئية والاقتصادية للمشروع وتحسين خدمات النظافة المقدمة للمواطنين، ويضمن استدامة منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بدءًا من جمع المخلفات، مرورًا بالمعالجة والتدوير، وصولًا إلى التخلص الآمن من المخلفات، بالمحافظات الثلاث المستهدفة.


كما وجهت الدكتورة منال عوض بضرورة التواصل مع الجهات المنفذة للمشروعات لدفع وتيرة العمل للانتهاء من المشروعات المستهدفة بما يساهم فى تحسين جودة البيئة والحد من الآثار السلبية الناتجة عن تراكم المخلفات ، إلى جانب تعزيز كفاءة منظومة إدارة المخلفات بالمناطق الواقعة على امتداد مصرف كيتشنر، الذي يبلغ طوله نحو 69 كيلومترًا، بما يعظم من جهود الوزارة والمحافظات في تحسين مستوى الخدمات البيئية ، ويدعم استدامة منظومة إدارة المخلفات بالمحافظات الثلاث بما ينعكس إيجابًا على صحة المواطنين والبيئة.

الدكتورة منال عوض تحسين نوعية المياه كيتشنر المخلفات الصلبة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتوفي

وفاة عريس بعد 3 أيام من زفافه ونقل زوجته للمستشفى في طوخ بالقليوبية

الصلاة

هل نسيان البسملة في الفاتحة يبطل الصلاة؟.. الأزهر يوضح حكم من نسي قولها

محمد صلاح ووكيله

35 % من نصيبك .. وصلة مزاح بين محمد صلاح ووكيله رامي عباس

إمام عاشور

إعلامي: «آدم وطني» يُحرج الأهلي مُجددًا.. وإمام عاشور «قاعد ساكت بيتفرج»| فيديو

الأهلي وبرشلونة

موعد مباراة الأهلي وبرشلونة اليوم في كأس خوان جامبر .. والقنوات الناقلة

مصطفى شوبير

سوق الانتقالات يشتعل.. ماذا حدث في كواليس صفقة مصطفى شوبير مع «يوفنتوس»؟

إمام عاشور

ننشر تفاصيل جلسة الأهلي مع إمام عاشور قبل بيان رفض رحيله

إمام عاشور

ماذا فعل إمام عاشور بعد رفض الأهلي عرض كونيا سبور التركي؟

ترشيحاتنا

جيهان سلامة

فى عيد ميلادها .. قصة مرض جيهان سلامة بالسرطان وتعرضها للخيانة

تامر حسني

تامر حسني يحيي حفلا غنائيا فى أبو ظبي.. 17 أكتوبر المقبل

ذكرى رحيل محفوظ عبد الرحمن.. «جبرتي» الدراما المصرية

ذكرى رحيل محفوظ عبد الرحمن.. «جبرتي» الدراما المصرية

بالصور

بفستان لافت .. جوري بكر تستعرض جمالها عبر إنستجرام | صور

جوري بكر
جوري بكر
جوري بكر

الأمريكية «هايدن بانتير» تتصدّر البحث .. حقيقة وفاتها وتفاصيل الساعات الأخيرة

حقيقة وفاة هايدن بانتير
حقيقة وفاة هايدن بانتير
حقيقة وفاة هايدن بانتير

5 أطعمة لا تضعيها في باب الثلاجة .. مكانها الصحيح مفاجأة

5 أطعمة لا تضعيها في باب الثلاجة.. مكانها الصحيح مفاجأة
5 أطعمة لا تضعيها في باب الثلاجة.. مكانها الصحيح مفاجأة
5 أطعمة لا تضعيها في باب الثلاجة.. مكانها الصحيح مفاجأة

إطلالة كاجوال.. مي عز الدين تخطف الأنظار بظهورها

مي عز الدين
مي عز الدين
مي عز الدين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

النائب محمد الحداد - أمين سر لجنه الطاقه بمجلس النواب

النائب محمد الحداد يكتب: قراءة في أطروحات « الطاقة».. ولماذا لا تكفي معادلة حسابية نظرية للحكم على قطاع البترول والغاز في مصر؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : صراع سرعة التفكير ورد الفعل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «كده رضا».. من يملك المعلومة يملك اللعبة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرجل الصالح للزواج… كيف تصنعه التربية؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أبو فيس الأول

المزيد