من الأباتشي إلى الكاموف .. نسور الجو يبدعون أمام الرئيس السيسي بعروض مبهرة في افتتاح الأوكتاجون

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، عرضا جويا مبهرا نفذه أبطال القوات المسلحة بمجموعة متنوعة من الطائرات والمقاتلات.

وظهر في العرض طائرات أباتشي وكاموف وإف 16 وغيرها من طائرات النقل الحربية .

وأنشأت مصر القيادة الاستراتيجية للدولة لتجسد رؤية متكاملة في بناء منظومة قيادة حديثة تعتمد على أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا العسكرية، وتواكب المفاهيم المعاصرة في إدارة العمليات العسكرية وحماية الأمن القومي.

وتعكس القيادة الاستراتيجية الرؤية التي تتبناها مصر في تطوير مؤسساتها الدفاعية، وإنشاء بنية تحتية عسكرية قادرة على مواكبة المتغيرات الإقليمية والدولية.

وتضم القيادة الاستراتيجية للدولة منظومة متكاملة لإدارة العمليات، والاتصالات الاستراتيجية، وإدارة الأزمات والطوارئ، وفق أحدث المعايير العالمية، وتسهم في تعزيز سرعة الاستجابة، ورفع كفاءة التنسيق بين مختلف التشكيلات، وتحقيق أعلى درجات الدقة في إدارة المواقف والسيناريوهات العملياتية.



