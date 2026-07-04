الرئيس السيسي: القيادة الاستراتيجية يضمن تعزيز القدرات القتالية والاستعداد الدائم لمواجهة التحديات

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية للدولة المصرية .

وقال الرئيس السيسي في كلمته خلال افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الجديدة، :" باسم شعب مصر العظيم ومتوكلا على الله سبحانه وتعالى نعلن افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الجديدة لتكون صرحا لشعب مصر العظيم يجسد دور مصر كقوة سلام واستقرار ودولة قادرة على التصدي للتحديات وتحقيق التطلعات بوحدة شعبها الأبي وقواته المسلحة الباسلة".

وتابع الرئيس السيسي:" بما يضمن تكامل التخطيط والتنسيق لجميع جهات القوات المسلحة وتعزيز القدرات القتالية والاستعداد الدائم لمواجهة التحديات بفاعلية وكفاءة باستخدام أحدث نظم التكنولوجيا المتطورة وعلى النحو الذي يحقق الأهداف وبالله العظيم تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر".

