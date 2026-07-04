الرئيس السيسي يفتتح رسميًا مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الجديدة

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، رسميًا مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الجديدة، ووقع على وثيقة الافتتاح بالتزامن مع رفع علم القوات المسلحة على مقر القيادة الاستراتيجية، مع إطلاق المدفعية عدة طلقات.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، والسيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية، افتتاح وتدشين مقر القيادة الاستراتيجية للدولة المصرية (الأوكتاجون) في قلب العاصمة الجديدة.

يأتي ذلك فى خطوة تُعد نقلة نوعية فى تطوير منظومة القيادة والسيطرة وتعزيز القدرات الدفاعية للقوات المسلحة المصرية.ا

المقر الضخم صرح عملا تم اختيار موقعه بعناية فائقة فى قلب العاصمة الجديدة ليكون مؤمنًا جغرافيًا واستراتيجيًا، حيث يضم أحدث التقنيات العسكرية والأنظمة المتطورة لإدارة العمليات الاستراتيجية.

الصرح بمثابة العقل الرقمي المحصن للدولة، إذ يدمج كافة مراكز العمليات تحت سقف واحد وبمنظومة اتصالات معزولة ومؤمنة بالكامل ضد التهديدات السيبرانية الحديثة، بما يضمن سرعة الاستجابة اللحظية وحماية مقدرات الوطن.

جدير بالذكر أن الافتتاح شهده حضوراً رسمياً رفيع المستوى يضم عدداً من قادة ورؤساء الدول والحكومات، وكبار المسؤولين الدوليين؛ في حدث استثنائي يعكس ثقل مصر الإقليمي والدولي، ويؤكد المضي قدماً في تنفيذ مشروعات الجمهورية الجديدة وفق رؤية استراتيجية شاملة، تستهدف تعزيز قدرات الدولة الشاملة.