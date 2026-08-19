لحظات مرعبة.. اصطدام مروع بين قطار و«لودر» في الأشراف القبلية بقنا

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة اصطدام أحد قطارات السكة الحديد بمعدة ثقيلة «لودر» بالقرب من قرية الأشراف القبلية التابعة لمركز قنا، في واقعة أثارت حالة من القلق بين الأهالي والمتابعين.

وأظهر مقطع الفيديو تعرض اللودر لأضرار وتهشم في أجزائه عقب اصطدامه بالقطار، بينما لم تسفر الواقعة، وفق المعلومات المتداولة، عن وقوع وفيات أو إصابات بين ركاب القطار أو الأهالي.

كما لم يؤدِ التصادم إلى انقلاب الجرار أو أي من عربات القطار، لتقتصر الأضرار على المعدة الثقيلة، وسط حالة من الترقب لمعرفة ملابسات الحادث وتفاصيل وقوعه.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي الفيديو على نطاق واسع، مع تعليقات تؤكد أن الواقعة كانت يمكن أن تتحول إلى كارثة حال وقوع التصادم في ظروف أكثر خطورة.

وجارٍ الوقوف على الأسباب والتفاصيل الكاملة للحادث، وما إذا كان اللودر قد دخل إلى مسار القطار أو تواجد بالقرب من خط السكة الحديد، وسط تأكيدات بعدم وقوع خسائر في الأرواح جراء التصادم.