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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأرصاد: طقس شديد الحرارة غدا.. وشبورة مائية ورياح نشطة وفرص أمطار خفيفة

الأرصاد
الأرصاد
أ ش أ

 يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غداً الأحد طقس شديد الحرارة رطب على أغلب الأنحاء، وحار رطب على السواحل الشمالية.

وخلال ساعات الليل، يسود طقس مائل للحرارة رطب على معظم المناطق.

وتظهر شبورة مائية في الصباح على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق.

كما تنشط الرياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

وتوجد فرص لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحياناً على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

وفيما يتعلق بحالة البحر المتوسط، فهي معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج بين 1.5 و2.25 متر، مع رياح غربية إلى شمالية غربية.

أما البحر الأحمر فحالته معتدلة أيضاً، ويتراوح ارتفاع الموج بين 1.5 و2.25 متر، والرياح شمالية غربية.

وتكون حالة خليج السويس وخليج العقبة معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الموج من 1.5 إلى 2.5 متر، والرياح شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر


وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 36 25

العاصمة الجديدة 37 23

6 اكتوبر 37 24

بنهــــا 36 24

دمنهور 35 23

وادى النطرون 36 24

كفر الشيخ 34 23

بلطيم 32 22

المنصورة 35 24

الزقازيق 35 24

شبين الكوم 35 23

طنطا 35 23

دمياط 32 23

بورسعيد 32 25

الإسماعيلية 38 23

السويس 37 24

العريش 32 23

رفح 32 22

رأس سدر 35 25

نخل 36 20

كاترين 32 16

الطور 33 26

طابا 34 22

شرم الشيخ 38 29

الغردقة 37 28

الاسكندرية 31 23

العلمين الجديدة 30 22

مطروح 30 22

السلوم 32 22

سيوة 39 23

رأس غارب 38 26

سفاجا 38 27

مرسى علم 38 27

شلاتين 36 27

حلايب 34 25

أبو رماد 36 25

مرسى حميرة 36 25

أبرق 37 26

جبل علبة 37 26

رأس حدربة 35 25

الفيوم 38 23

بني سويف 38 23

المنيا 39 23

أسيوط 40 24

سوهاج 41 26

قنا 43 28

الأقصر 42 27

أسوان 44 28

الوادى الجديد 41 28

أبوسمبل 43 27

اضافة لدرجات الحرارة : العواصم العالمية

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:

العظمى الصغرى

مكة 44 34

المدينة 45 32

الرياض 44 29

المنامة 42 33

أبوظبى 41 31

الدوحة 44 34

الكويت 46 32

دمشق 36 18

بيروت 31 26

عمان 30 20

القدس 29 21

غزة 31 25

بغداد 45 29

مسقط 36 30

صنعاء 32 16

الخرطوم 42 30

طرابلس 30 24

تونس 33 22

الجزائر 27 18

الرباط 34 19

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:


العظمى الصغرى

أنقرة 29 17

إسطنبول 30 18

إسلام آباد 39 28

نيودلهى 36 29

جاكرتا 35 24

بكين 32 21

كوالالمبور 32 25

طوكيو 26 21

أثينا 31 21

روما 33 20

باريس 31 17

مدريد 39 23

برلين 24 14

لندن 28 16

مونتريال 29 19

موسكو 22 13

نيويورك 30 21

واشنطن 36 25

نواكشوط 31 25

أديس أبابا 23 14

هيئة الأرصاد غداً طقس شديد الحرارة

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