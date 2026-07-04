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رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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فوائد مذهلة.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول المشمش يوميا؟

فوائد صحية مذهلة لتناول المشمش
فوائد صحية مذهلة لتناول المشمش
آية التيجي

يُعد المشمش من أشهر فواكه الصيف الغنية بالعناصر الغذائية، إذ يجمع بين المذاق اللذيذ والقيمة الغذائية العالية، ما يجعله خيارًا صحيًا ضمن النظام الغذائي اليومي. 

فوائد صحية مذهلة لتناول المشمش

ويؤكد خبراء التغذية أن تناول المشمش بانتظام قد يساهم في دعم صحة العين، وتحسين الهضم، وتعزيز نضارة البشرة، إلى جانب دوره في ترطيب الجسم وتقوية المناعة.

وفيما يلي أبرز 9 فوائد صحية للمشمش وفقًا لما نشره موقع Healthline الطبي، وتشمل :

ـ منخفض السعرات:

ويعتبر المشمش من أقل الفواكة منخفض السعرات وغني بالعناصر الغذائية
يمتاز المشمش بانخفاض سعراته الحرارية، إذ تحتوي حبتان طازجتان (70 جرامًا) على:
34 سعرًا حراريًا.
8 جرامات من الكربوهيدرات.
جرام واحد من البروتين.
1.5 جرام من الألياف الغذائية.
نسب جيدة من فيتامينات A وC وE.
البوتاسيوم ومضادات الأكسدة الطبيعية.

كما يُنصح بتناول المشمش بقشره للاستفادة من محتواه المرتفع من الألياف، مع التخلص من النواة لأنها غير صالحة للأكل.

فوائد صحية مذهلة لتناول المشمش

ـ غني بمضادات الأكسدة:
يحتوي المشمش على مجموعة قوية من مضادات الأكسدة، مثل البيتا كاروتين والفلافونويدات، التي تساعد في تقليل الإجهاد التأكسدي داخل الجسم، والذي يرتبط بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري والسمنة والعديد من الأمراض المزمنة.
ـ يدعم صحة العين:
يتميز المشمش باحتوائه على مركبات مهمة لصحة العين، مثل:
فيتامين A.
فيتامين E.
اللوتين.
الزياكسانثين.
البيتا كاروتين.
وتساعد هذه العناصر في حماية شبكية العين، وتقليل خطر الإصابة بالعشى الليلي، والحد من التلف الناتج عن الجذور الحرة.

فوائد صحية مذهلة لتناول المشمش

ـ يعزز صحة البشرة:
تشير الدراسات إلى أن مضادات الأكسدة الموجودة في المشمش تساعد على حماية الجلد من أضرار أشعة الشمس والتلوث البيئي، كما يساهم فيتامين C في إنتاج الكولاجين، المسؤول عن مرونة الجلد وتقليل ظهور التجاعيد.
ـ يحسن صحة الجهاز الهضمي:
يحتوي المشمش على كمية جيدة من الألياف القابلة وغير القابلة للذوبان، والتي تساعد على:
تحسين حركة الأمعاء.
تغذية البكتيريا النافعة في الجهاز الهضمي.
دعم توازن ميكروبيوم الأمعاء.
المساهمة في ضبط مستويات السكر والكوليسترول.

فوائد صحية مذهلة لتناول المشمش

ـ مصدر جيد للبوتاسيوم:
يساعد البوتاسيوم الموجود في المشمش على:
تنظيم ضغط الدم.
الحفاظ على توازن السوائل داخل الجسم.
دعم وظائف الأعصاب والعضلات.
تقليل خطر الإصابة بالسكتات الدماغية عند تناوله ضمن نظام غذائي متوازن.

ـ يساهم في ترطيب الجسم:
يتكون المشمش الطازج من نسبة كبيرة من الماء، لذلك يساعد على:
الوقاية من الجفاف.
الحفاظ على درجة حرارة الجسم.
دعم صحة القلب والدورة الدموية.
تعويض السوائل والإلكتروليتات بعد ممارسة التمارين الرياضية.

فوائد صحية مذهلة لتناول المشمش

ـ يدعم صحة الكبد:
وأظهرت بعض الدراسات التي أُجريت على الحيوانات أن مضادات الأكسدة الموجودة في المشمش قد تساعد في تقليل الالتهابات وحماية الكبد من الإجهاد التأكسدي، خاصة الناتج عن تناول الكحول، إلا أن هذه النتائج ما تزال بحاجة إلى مزيد من الدراسات على البشر لتأكيدها.

ـ سهل الإضافة إلى النظام الغذائي:
يمكن تناول المشمش بعدة طرق، منها:
كوجبة خفيفة بين الوجبات.
إضافته إلى الزبادي أو الشوفان.
استخدامه في السلطات.
تحضير المربى والعصائر.
إضافته إلى الحلويات والمعجنات.
تناوله مجففًا باعتدال.

فوائد صحية مذهلة لتناول المشمش

هل توجد أضرار للمشمش؟

رغم فوائده الصحية، ينصح خبراء التغذية بعدم الإفراط في تناول المشمش المجفف لأنه يحتوي على نسبة أعلى من السكريات والسعرات الحرارية مقارنة بالمشمش الطازج، كما يجب التخلص من نواة المشمش وعدم تناولها لاحتوائها على مركبات قد تكون ضارة عند استهلاكها بكميات كبيرة.

فوائد المشمش القيمة الغذائية للمشمش فوائد المشمش للصحة فوائد المشمش للبشرة فوائد المشمش للعين فوائد المشمش للهضم فوائد المشمش للكبد أضرار المشمش السعرات الحرارية في المشمش

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