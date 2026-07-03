فاكهة صيفية تحمي من الإصابة بالسرطان وآلام العضلات

يقول خبراء التغذية إن البطيخ منخفض السعرات الحرارية والسكر، وغني بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، مما يجعله إضافة رائعة لنظام غذائي صحي.

فوائد تناول البطيخ

- يساعد البطيخ على ترطيب الجسم

يتكون البطيخ من أكثر من 90% ماء، يساعد البطيخ على ترطيب الجسم، نحصل على 80% من ترطيب الجسم من المشروبات و20% من الطعام؛ ويمكن للبطيخ أن يساهم بشكل كبير في تحقيق هذا التوازن الغذائي معظم البالغين لا يشربون كمية كافية من الماء، والترطيب مهم بشكل خاص في فصل الصيف ، عندما ترتفع درجات الحرارة وقد تفقد السوائل من خلال التعرق

- قد يساهم ذلك في تقليل خطر الإصابة بالسرطان

قد يساهم الليكوبين الموجود في البطيخ في تقليل الالتهاب، والإجهاد التأكسدي، وهو خلل في التوازن بين الجذور الحرة (الجزيئات غير المستقرة التي ينتجها الجسم بشكل طبيعي، والتي قد تسبب المرض) وقدرة الجسم على مقاومة آثارها، يمكن أن يزيد الالتهاب المزمن من خطر الإصابة ببعض الأمراض، بما في ذلك السرطان، وتشير الأبحاث إلى أن الليكوبين لديه القدرة على تقليل الالتهاب ومنع نمو الخلايا السرطانية، مما يقلل من خطر الإصابة بهذه الأمراض، وقد أكدت الدراسات أن زيادة تناول الليكوبين يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بسرطانات الجهاز الهضمي وسرطان البروستاتا .

- قد يخفف آلام العضلات

أظهرت دراسة صغيرة نُشرت في مجلة الكيمياء الزراعية والغذائية أن الرياضيين الذين تناولوا عصير البطيخ شهدوا انخفاضًا في آلام العضلات لمدة تصل إلى 24 ساعة ، كما ساعد العصير على خفض معدل ضربات القلب أثناء فترة التعافي، ربط الباحثون قدرة عصير البطيخ على تخفيف آلام العضلات بمحتواه من حمض إل -سيترولين الأميني، الذي يُساعد على تقليل تلف العضلات.