من غير علاج.. أفضل أطعمة تحتوي على المغنيسيوم

المغنيسيوم معدن ضروري لصحة العظام والعضلات والأعصاب ومستويات السكر في الدم .

انخفاض مستويات المغنيسيوم قد يزيد من احتمالية الإصابة بمشاكل صحية مثل:

نوبة قلبية

سكتة دماغية

السكري

هشاشة عظام

أفضل الأطعمة التي تحتوي على المغنيسيوم

يحصل معظم الأشخاص على كل ما يحتاجونه من المغنيسيوم من الطعام. وبشكل عام، يوجد المغنيسيوم في الأطعمة النباتية والحيوانية على حد سواء.

من المصادر الجيدة للمغنيسيوم ما يلي:

الخضراوات الورقية الخضراء، مثل السبانخ

البقوليات

المكسرات والبذور

الحبوب الكاملة

المأكولات البحرية

- الخضراوات

تُعتبر الخضراوات الورقية الداكنة من الأطعمة الخارقة، حيث يُعد محتواها من المغنيسيوم مجرد واحد من قواها الخارقة العديدة

- البقوليات

بيولوجيًا، البقوليات نباتات تنتمي إلى الفصيلة البقولية، أما من الناحية الغذائية، فهي غنية بالعناصر الغذائية على مستويات متعددة، بما في ذلك محتواها العالي من المغنيسيوم

المصدر Cleveland clinic