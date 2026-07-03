ما لا تعرفه عن التهاب المرارة.. الأعراض والأسباب وطرق العلاج

التهاب المرارة من المشكلات الصحية الشائعة التي تسبب ألمًا شديدًا في الجزء العلوي الأيمن من البطن، وتتطور مضاعفاته إذا لم يتم تشخيصه وعلاجه في الوقت المناسب. وغالبًا ما يحدث نتيجة انسداد القناة المرارية بسبب الحصوات، إلا أن هناك أسبابًا أخرى قد تؤدي إلى الإصابة به.

ما هو التهاب المرارة؟

المرارة عضو صغير يقع أسفل الكبد، وتتمثل وظيفته في تخزين العصارة الصفراوية التي تساعد على هضم الدهون. وعندما تُصاب المرارة بالالتهاب، تتعطل هذه الوظيفة، ما يؤدي إلى ظهور أعراض مزعجة قد تستدعي التدخل الطبي.

أسباب التهاب المرارة

تشمل أبرز أسباب الإصابة بالتهاب المرارة:

حصوات المرارة التي تسد القناة المرارية، وهي السبب الأكثر شيوعًا.

العدوى البكتيرية.

وجود أورام تعيق تدفق العصارة الصفراوية.

إصابات شديدة أو حروق أو الخضوع لجراحات كبرى، وهي حالات قد تؤدي إلى التهاب المرارة دون وجود حصوات.

أعراض التهاب المرارة

تختلف شدة الأعراض من شخص لآخر، لكن من أبرزها:

ألم شديد في الجزء العلوي الأيمن من البطن.

امتداد الألم إلى الكتف الأيمن أو الظهر.

الغثيان والقيء.

ارتفاع درجة حرارة الجسم.

ألم يزداد بعد تناول الوجبات الدسمة.

انتفاخ البطن والشعور بعدم الارتياح.

وفي بعض الحالات قد يظهر اصفرار الجلد أو العينين إذا حدث انسداد في القنوات الصفراوية.

متى يجب زيارة الطبيب؟

ينصح بالتوجه إلى الطبيب فورًا عند الشعور بألم شديد ومستمر في البطن، خاصة إذا صاحبه ارتفاع في الحرارة أو قيء متكرر أو اصفرار الجلد والعينين، لأن التأخر في العلاج قد يزيد من خطر حدوث مضاعفات.

كيف يتم التشخيص؟

يعتمد الطبيب على التاريخ المرضي والفحص السريري، بالإضافة إلى بعض الفحوصات مثل:

الموجات فوق الصوتية على البطن.

تحاليل الدم للكشف عن علامات الالتهاب.

الأشعة المقطعية أو الرنين المغناطيسي في بعض الحالات.

طرق العلاج

يعتمد العلاج على سبب الالتهاب وشدته، وقد يشمل:

الصيام لفترة قصيرة لإراحة المرارة.

السوائل الوريدية.

المضادات الحيوية إذا كان هناك التهاب بكتيري.

مسكنات الألم.

استئصال المرارة جراحيًا في الحالات المتكررة أو الشديدة، وهو من العمليات الشائعة التي يمكن بعدها ممارسة الحياة بصورة طبيعية.

هل يمكن الوقاية؟

يمكن تقليل خطر الإصابة بالتهاب المرارة من خلال الحفاظ على وزن صحي، واتباع نظام غذائي متوازن غني بالخضراوات والفواكه والألياف، مع تقليل الدهون المشبعة، وتجنب فقدان الوزن السريع، وممارسة النشاط البدني بانتظام.