بدون ماتشرب زيت.. طريقة عمل السمك المقرمش

السمك المقلي المقرمش من أشهر الأطباق التي يفضلها الكثيرون، فهو يجمع بين المذاق الشهي والقشرة الذهبية المقرمشة واللحم الطري من الداخل. ويمكن تحضيره في المنزل بسهولة بخطوات بسيطة وتتبيلة غنية بالتوابل تمنحه نكهة مميزة، ليكون وجبة مثالية على الغداء بجانب الأرز والسلطة والطحينة.

إليك طريقة عمل السمك المقلي المقرمش بخطوات سهلة:

المكونات

كيلو سمك (بلطي أو بوري أو أي نوع مناسب للقلي)

5 فصوص ثوم مفروم

عصير ليمونة

ملعقة صغيرة كمون

ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة

ملعقة صغيرة بابريكا

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود

ملعقة صغيرة ملح (أو حسب الرغبة)

رشة شطة (اختياري)



للتغليف

كوب دقيق

نصف كوب نشا

ملعقة صغيرة بيكنج بودر (اختياري لقرمشة أكثر)



للقلي

زيت غزير



طريقة التحضير

1. ينظف السمك جيدًا ويُغسل بالماء والليمون ثم يُصفى تمامًا.



2. يُخلط الثوم مع عصير الليمون والكمون والكزبرة والبابريكا والفلفل الأسود والملح، ثم يُتبل السمك جيدًا من الداخل والخارج.



3. يُترك في التتبيلة لمدة 30 دقيقة إلى ساعة حتى يتشرب النكهات.



4. يُخلط الدقيق مع النشا والبيكنج بودر، ثم يُغلف السمك بالخليط مع التخلص من الدقيق الزائد.



5. يُسخن الزيت جيدًا على نار متوسطة إلى عالية.



6. يُقلى السمك حتى يكتسب لونًا ذهبيًا ويصبح مقرمشًا، مع عدم تقليبه كثيرًا حتى لا يتفتت.



7. يُرفع على ورق مطبخ للتخلص من الزيت الزائد.

سر قرمشة السمك

جففي السمك جيدًا قبل التتبيل.

أضيفي النشا إلى الدقيق للحصول على قشرة مقرمشة.

تأكدي من أن الزيت ساخن قبل وضع السمك.

لا تزاحمي المقلاة بعدد كبير من السمك حتى يحافظ الزيت على حرارته.

اتركي السمك حتى يتحمر من جهة قبل تقليبه.



يقدم السمك المقلي ساخنًا مع الأرز الصيادية أو الأرز الأبيض، والسلطة الخضراء، والطحينة، والليمون.