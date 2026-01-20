طريقة عمل فيليه السمك المقلي والمشوي في المنزل

تقدم الشيف رباب العمدة طريقة سهلة ومضمونة لعمل فيليه السمك في المنزل بطريقتين ناجحتين مقرمش ومشوي بخطوات واضحة مثل المطاعم .

أولًا: فيليه السمك المقلي المقرمش

طريقة عمل فيليه السمك في المنزل



المكونات

1 كيلو فيليه سمك بلطي أو قشر بياض أو بوري

عصير ليمونة

ملعقة كبيرة خل

ملعقة صغيرة ثوم بودرة

ملعقة صغيرة بصل بودرة

ملعقة صغيرة كمون

ملعقة صغيرة فلفل أسود

ملعقة صغيرة ملح

ربع ملعقة صغيرة كركم اختياري

كوب دقيق

كوب بقسماط

2 بيضة

زيت غزير للقلي

طريقة عمل فيليه السمك في المنزل

اغسلي الفيليه جيدًا وصفيه من الماء.

تبليه بالليمون والخل والملح والفلفل والكمون والثوم والبصل واتركيه 20 دقيقة.

اخفقي البيض في طبق.

مرري كل قطعة في الدقيق، ثم البيض، ثم البقسماط.

سخني الزيت جيدًا واقلي الفيليه حتى يصبح ذهبي ومقرمش.

ضعيه على ورق مطبخ لامتصاص الزيت الزائد.

يُقدّم مع: أرز أبيض أو بطاطس محمرة وسلطة طحينة أو سلطة خضراء.

ثانيًا: فيليه السمك المشوي الصحي

المكونات

1 كيلو فيليه سمك

3 ملاعق زيت زيتون

عصير ليمونة

ملعقة كبيرة ثوم مفروم

ملعقة صغيرة ملح

ملعقة صغيرة فلفل أسود

ملعقة صغيرة بابريكا

رشة شبت أو بقدونس

طريقة عمل فيليه السمك في المنزل

ادهني الفيليه بخليط الزيت والليمون والثوم والتوابل.

اتركيه يتتبل نصف ساعة.

سخني الشواية أو الفرن على 200 درجة.

اشوي الفيليه 10–12 دقيقة حتى ينضج تمامًا.

نصيحة: لا تفرطي في الشوي حتى لا يجف السمك.

أسرار نجاح فيليه السمك مثل المطاعم