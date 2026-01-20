قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
3 أيام.. موعد إجازة عيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة 2026
تأجيل أولى جلسات محاكمة التيك توكر أسماء إسماعيل بتهمة بنشر فيديوهات خادشة للحياء
يجب عودته فورا.. البرلمان يعلق على إلغاء الإعفاء الاستثنائي للموبايلات الواردة من الخارج
الدفاع السورية: سجن الأقطان بالرقة مؤمن بالكامل ولا إشتباكات بمحيطه
هل يبقى ديانج مع الأهلي حتى نهاية الموسم أم تسمح الإدارة برحيله إلى أوروبا ؟
المجلس الأعلى لأخلاقيات البحوث يطلق لجنة لصياغة نماذج موحدة للدراسات الطبية الإكلينيكية
بعد قرار وزير العمل.. عدد أيام إجازة 25 يناير 2026 القطاع الخاص والحكومي
أمريكا تلاعب روسيا في الإفراج عن سفينة النفط مارينيرا
شيخ الأزهر يستقبل ضيوف مؤتمر الأعلى للشئون الإسلامية بحضور وزير الأوقاف
حرب كلامية بين أحمد شوبير وعصام الحضري .. تفاصيل
أحمد حسن: ساديو ماني يستحق جائزة خاصة لإنقاذ صورة الكرة الأفريقية
حماس تؤكد تعاونها مع اللجنة الوطنية وتسليمها مقاليد الأمور في القطاع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

طريقة عمل فيليه السمك المقلي والمشوي في المنزل

طريقة عمل فيليه السمك في المنزل
طريقة عمل فيليه السمك في المنزل
أسماء عبد الحفيظ

تقدم الشيف رباب العمدة طريقة سهلة ومضمونة لعمل فيليه السمك في المنزل بطريقتين ناجحتين مقرمش ومشوي بخطوات واضحة مثل المطاعم .

أولًا: فيليه السمك المقلي المقرمش

طريقة عمل فيليه السمك في المنزل


المكونات

  • 1 كيلو فيليه سمك بلطي أو قشر بياض أو بوري
  • عصير ليمونة
  • ملعقة كبيرة خل
  • ملعقة صغيرة ثوم بودرة
  • ملعقة صغيرة بصل بودرة
  • ملعقة صغيرة كمون
  • ملعقة صغيرة فلفل أسود
  • ملعقة صغيرة ملح
  • ربع ملعقة صغيرة كركم اختياري
  • كوب دقيق
  • كوب بقسماط
  • 2 بيضة
  • زيت غزير للقلي

طريقة عمل فيليه السمك في المنزل

طريقة عمل فيليه السمك في المنزل
  • اغسلي الفيليه جيدًا وصفيه من الماء.
  • تبليه بالليمون والخل والملح والفلفل والكمون والثوم والبصل واتركيه 20 دقيقة.
  • اخفقي البيض في طبق.
  • مرري كل قطعة في الدقيق، ثم البيض، ثم البقسماط.
  • سخني الزيت جيدًا واقلي الفيليه حتى يصبح ذهبي ومقرمش.
  • ضعيه على ورق مطبخ لامتصاص الزيت الزائد.

 يُقدّم مع: أرز أبيض أو بطاطس محمرة وسلطة طحينة أو سلطة خضراء.

ثانيًا: فيليه السمك المشوي الصحي
المكونات

  • 1 كيلو فيليه سمك
  • 3 ملاعق زيت زيتون
  • عصير ليمونة
  • ملعقة كبيرة ثوم مفروم
  • ملعقة صغيرة ملح
  • ملعقة صغيرة فلفل أسود
  • ملعقة صغيرة بابريكا
  • رشة شبت أو بقدونس

طريقة عمل فيليه السمك في المنزل

  • ادهني الفيليه بخليط الزيت والليمون والثوم والتوابل.
  • اتركيه يتتبل نصف ساعة.
  • سخني الشواية أو الفرن على 200 درجة.
  • اشوي الفيليه 10–12 دقيقة حتى ينضج تمامًا.
  •  نصيحة: لا تفرطي في الشوي حتى لا يجف السمك.

أسرار نجاح فيليه السمك مثل المطاعم

  • لا تقلي السمك وهو مبلل بالماء.
  • سخني الزيت جيدًا قبل القلي.
  • لا تزاحمي المقلاة بالقطع.
  • لا تقلبي الفيليه أكثر من مرة حتى لا يتفتت.
السمك فيليه السمك فيليه السمك المقلي فيليه السمك المقلي المقرمش طريقة عمل فيليه السمك في المنزل فيليه السمك المشوي الصحي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التوقيت الصيفي

تقديم الساعة 60 دقيقة قبل رمضان أم بعده؟.. موعد التوقيت الصيفي رسميًا

الدواجن

نزلت 10 جنيهات.. أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 20 يناير

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026

القومى للاتصالات

12 ظهرًا 21 يناير 2026.. تحديث جديد بخصوص اصطحاب محمول من الخارج

وزير التربية والتعليم

توضيح عاجل من التعليم بشأن النصاب القانوني للمعلمين وسد العجز بالمدارس الفنية

الشاب المغربي سفيان المعروفي

وفاة متطوع مغربي تهز الشارع الرياضي بعد نهائي أمم أفريقيا 2025

زلزال

هزة أرضية على بعد 128من شرم الشيخ

منتخب مصر

ثلاثي بيراميدز وثنائي الأهلي الجديد أبرز المرشحين لمعسكر الفراعنة المقبل

ترشيحاتنا

كيا k4

بفتيس مانيوال.. كيا تطلق سيارة K4 الهاتشباك موديل 2026

جيب رانجلر موديل 2010

جيب رانجلر أوتوماتيك بـ 850 ألف جنيه

فيراري

فيراري تبيع هذه السيارة بـ 3 أضعاف سعرها.. إيه السر؟

بالصور

أزمة محركات V8.. تحقيقات أمريكية جديدة تطارد «جنرال موتورز» 2026

جنرال موتورز
جنرال موتورز
جنرال موتورز

مفاجأة… أطعمة غسلها يضر أكثر مما ينفع

أطعمة غسلها يضر أكثر مما ينفع!
أطعمة غسلها يضر أكثر مما ينفع!
أطعمة غسلها يضر أكثر مما ينفع!

طريقة عمل فيليه السمك المقلي والمشوي في المنزل

طريقة عمل فيليه السمك في المنزل
طريقة عمل فيليه السمك في المنزل
طريقة عمل فيليه السمك في المنزل

احذريها.. 9 مشروبات تفسد العلاقة الحميمية دون أن تشعري

احذريها قبل اللحظة الحميمة… 9 مشروبات تُفسد العلاقة الحميمية دون أن تشعري!
احذريها قبل اللحظة الحميمة… 9 مشروبات تُفسد العلاقة الحميمية دون أن تشعري!
احذريها قبل اللحظة الحميمة… 9 مشروبات تُفسد العلاقة الحميمية دون أن تشعري!

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: قناوي في باب الحديد تشريح لقطة… لقلب يتعثر في الزحام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البوح

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية (4) حين تتحول الوقائع إلى سلاح ناعم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: في سوق الحكايات والروايات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الباقيات الصالحات!

المزيد