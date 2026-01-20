طريقة عمل فيليه السمك المقلي والمشوي في المنزل

تقدم الشيف رباب العمدة طريقة سهلة ومضمونة لعمل فيليه السمك في المنزل بطريقتين ناجحتين مقرمش ومشوي بخطوات واضحة مثل المطاعم .
أولًا: فيليه السمك المقلي المقرمش
المكونات
- 1 كيلو فيليه سمك بلطي أو قشر بياض أو بوري
- عصير ليمونة
- ملعقة كبيرة خل
- ملعقة صغيرة ثوم بودرة
- ملعقة صغيرة بصل بودرة
- ملعقة صغيرة كمون
- ملعقة صغيرة فلفل أسود
- ملعقة صغيرة ملح
- ربع ملعقة صغيرة كركم اختياري
- كوب دقيق
- كوب بقسماط
- 2 بيضة
- زيت غزير للقلي
طريقة عمل فيليه السمك في المنزل
- اغسلي الفيليه جيدًا وصفيه من الماء.
- تبليه بالليمون والخل والملح والفلفل والكمون والثوم والبصل واتركيه 20 دقيقة.
- اخفقي البيض في طبق.
- مرري كل قطعة في الدقيق، ثم البيض، ثم البقسماط.
- سخني الزيت جيدًا واقلي الفيليه حتى يصبح ذهبي ومقرمش.
- ضعيه على ورق مطبخ لامتصاص الزيت الزائد.
يُقدّم مع: أرز أبيض أو بطاطس محمرة وسلطة طحينة أو سلطة خضراء.
ثانيًا: فيليه السمك المشوي الصحي
المكونات
- 1 كيلو فيليه سمك
- 3 ملاعق زيت زيتون
- عصير ليمونة
- ملعقة كبيرة ثوم مفروم
- ملعقة صغيرة ملح
- ملعقة صغيرة فلفل أسود
- ملعقة صغيرة بابريكا
- رشة شبت أو بقدونس
طريقة عمل فيليه السمك في المنزل
- ادهني الفيليه بخليط الزيت والليمون والثوم والتوابل.
- اتركيه يتتبل نصف ساعة.
- سخني الشواية أو الفرن على 200 درجة.
- اشوي الفيليه 10–12 دقيقة حتى ينضج تمامًا.
- نصيحة: لا تفرطي في الشوي حتى لا يجف السمك.
أسرار نجاح فيليه السمك مثل المطاعم
- لا تقلي السمك وهو مبلل بالماء.
- سخني الزيت جيدًا قبل القلي.
- لا تزاحمي المقلاة بالقطع.
- لا تقلبي الفيليه أكثر من مرة حتى لا يتفتت.